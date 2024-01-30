大年初一開賣！頂級超市「新春開運福袋」來了　每店只有65袋

▲頂級超市新春福袋全台限量1500包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要買個福袋過運！頂級超市「Mia C’bon」今年也有推出「新春開運福袋」，內含價值超過1500元的進口商品，像是一蘭拉麵、日清芥籽油等，全台限量1500袋，大年初一上午11時30分於全台門市開賣。

▲每袋福袋內含價值超過1500元的6款進口商品。

Ｍia C’bon「新春開運福袋」大公開，內含6款進口商品包括一蘭拉麵直麵（5入盒裝）、三光米財源廣進米 、日清芥籽油 、伊藤先生夾心餅乾福岡草莓口味、LAFOOCO腰果（蜂蜜風味）、Perrier 汽泡礦泉水，總價值1500元以上，售價599元，全台限量1500袋，大年初一（2月10日）上午11時30分於全台23家門市開賣，每門市約僅有65袋，每人限購1袋，婆媽趕緊先筆記時間準時開搶。

▲家樂福福袋頭獎祭出1年份環島之旅。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，家樂福「2024福氣龍來」福袋近日也大公開，內含零食飲料、泡麵罐頭等商品，總價值超過500元，售價198元，全台限量12000份，量販店預計每店販售100份、超市店10至30份；福袋裡還有刮刮卡1張，1張就有2種玩法，玩法1為刮刮卡上方的抽獎序號，頭獎大手筆祭出價值296000元「全台環島旅遊1年」大獎，消費者可獲得全台14家飯店住宿（2天1夜）及前往澎湖、金門、小琉球自由行3日（含機票／交通+飯店），換算下來平均每個月可到1家飯店住宿，飯店為星級飯店、特色民宿，全台住透透，預計抽出5位幸運兒。

二獎及其他獎項部分則有價值139600元的「羅馬雙人自由行（6天3夜） 機+酒」1名、價值124000元「米蘭雙人自由行（6天3夜） 機+酒」1名，還有「SMEG復古迷你冰箱」1名、「豪奢露營體驗1泊2食」5名、「2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天」1名及「BVLGARI太陽眼鏡」1名，提醒2月15日前須至活動頁面輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，獎項以電腦隨機抽獎，2月23日於家樂福官網公布中獎名單。

▲1張刮刮卡有2種玩法。

玩法2則在同一張刮刮卡下方的「您的號碼」，刮開後若號碼對中上方的「幸運號碼」、「特別號」即中獎，對中6碼+特別號可獲得「綠島雙人享樂自由行3日交通+住宿共3名」、對中6碼可獲得「馬祖雙人享樂自由行3日（機+酒）共3名」、對中5碼+特別號可獲得「澎湖雙人享樂自由行3日（機+酒）共3名」、對中5碼可獲得「鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站門票2張共2名」。

對中4碼+特別號可獲得「煙波大飯店聯合住宿券共30名」、對中4碼可獲得「蔥澡雙人湯屋泡湯券+套餐共30名」、對中3碼+特別號可獲得「老爺酒店連鎖聯合餐飲券2張共60名」、對中3碼可獲得「漢來海港平日晚餐券2張共5名」、對中2碼+特別號可獲得「饗食天堂平日晚餐券2張共5名、對中2碼可獲得「家樂福提貨券500元共60名」，兌獎相關事項請至活動網頁查詢。