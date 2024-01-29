視察金門小三通圍堵非洲豬瘟　 管碧玲：海巡署春節強化4大勤務

▲海委會主委管碧玲（中）前往金門視察小三通防堵非洲豬瘟的措施。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

春節期間，海委會為防制非洲豬瘟入侵，主委管碧玲除了要求海巡署加強查緝作業外，也在今（29）日親赴金門視察小三通安檢作業，並走訪各地海巡隊，叮囑春節期間勤務不放鬆，她也呼籲國人出國旅遊或返國省親，切勿攜帶或以郵包方式寄運豬肉類產製品進入國境。

▲海委會主委管碧玲（中）前往金門視察小三通防堵非洲豬瘟的措施。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署防制非洲豬瘟6年來，針對小三通攜帶肉品檢查、海上豬屍漂流打撈、灘岸擱淺肉品、豬屍巡查，及海上肉品走私等四大勤務項目，持續戰戰兢兢，嚴加防範。6年來總共處置181件，其中18件檢驗為陽性。

▲海委會主委管碧玲（左五）前往金門視察小三通防堵非洲豬瘟的措施。（圖／記者林名揚翻攝）

管碧玲表示，除了去年19件案例全部都是陰性之外，每年都有陽性反應個案，顯見滴水不漏的勤務目標非常重要，近期國際間非洲豬瘟疫情再起，可見台灣防疫有成，是十分難能可貴的事，海巡署與各單位共同努力的成果，值得珍惜肯定。

由於海漂豬屍時有所見，金、馬海域猶多，為防杜染疫死亡豬隻以海漂方式將疫情傳播至國境內，海洋委員會主委管碧玲就任以後，特別指導海巡署及國家海洋研究院，依據海巡署近5年於全臺應處海漂豬屍體案件及地點，由國海院模擬推算與分析來源，以防杜因染疫死亡之豬隻藉由「海漂」此特殊方式，將非洲豬瘟疫情傳播入境。

▲海委會主委管碧玲（左）前往金門視察小三通防堵非洲豬瘟的措施。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署自2018年12月迄今於全臺應處海漂豬屍體案件共計155案，每年約有1-3件呈陽型反應，去年19件則皆為陰性。就各地區發現海漂豬屍體數量分析，以金門69件最多，其次是中部海岸及宜蘭地區皆為17件，馬祖地區12件以及西北部海岸9件，其餘縣市不超過5件。若以案件發現時間進行月份統計，以春末夏初期間53件最多，冬季期間37件次之。

海巡署為防堵非洲豬瘟入侵，全天候不間斷實施岸際及海域巡查，並結合國海院透過現場實驗與海域水文觀測及海上漂流物模擬與追蹤量能，全力防堵疫病入侵。