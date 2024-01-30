大回溫來了！中南部上看30度　春節前再變天「北東轉濕冷」

▲今天起將有感回溫，北東高溫上看25度，未來一周大致好天氣。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)全台大致是溫暖好天氣，北東高溫可到25度，中南部可接近30度，好天氣將維持一周，下周五微弱東北風南下，北東有雨小幅降溫；下周春節前最後上班日將變天，鋒面會在下周一晚間到下周二通過台灣。西北部到中部有短暫雨，下周三東北季風南下，北東轉陰雨濕涼，後期有冷高壓移出跡象。

天氣風險公司分析師李至晟表示，東北季風減弱，環境風進一步轉東南風，帶來海上暖濕空氣，各地低溫顯著回升，郊區比較涼約14到16度，市區高個1到2度。僅存一點華南雲系，清晨為北部帶來零星降雨，另有些地方起霧，但白天會遠離或消散，預測今天西半部是晴朗好天氣，只有迎風面東半部有短暫雨，北部、東半部今天高溫可到25度左右，中南部更高，接近30度，日夜溫差較大。

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溫暖而穩定天氣將持續多日，李至晟指出，周五因為微弱東北風南下，迎風面地形性降雨會從東半部往北擴展到北海岸一帶，好在沒有明顯冷空氣，對低溫幾乎沒有影響，只有白天日照減少，高溫下滑到20到22度。周末又會減弱，回到近期這樣穩定而偏暖的天氣型態。在這種大氣條件下，細懸浮微粒不容易擴散排除，空氣品質不佳，尤其是中南部呼吸道比較敏感者，要有長期抗戰的心理準備。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

李至晟提醒，下個星期就是春節前最後的上班日，天氣會有比較大幅度的變化。首先鋒面會在下周一晚間到下周二通過台灣，西北部甚至到中部會有短暫雨。而在下周三鋒面通過後，東北季風南下，除了北部、東半部又再次回到冬季常見的陰雨濕涼天氣外，中南部的高溫也會緩和。

李至晟進一步說明，更往後面看中國大陸上還有冷高壓跟中層水氣移出的跡象，目前看來到下個星期的連假前，台灣以濕冷型天氣的機會比較大。由於下個星期天氣變動快，春節前要多留意最新天氣資訊。