　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擔心機師罷工「春節每天已退票5千張」　王國材：長榮航會妥善處理

▲▼長榮航空勞資雙方達成協議。（圖／機師工會）

▲長榮航空勞資雙方達成協議，罷工危機解除。（圖／機師工會提供）

文／中央社

長榮航空機師罷工危機昨晚解除，不過先前有部分民眾擔心罷工成真而退票。交通部長王國材今天接受媒體聯訪說，到27日的統計，長榮航空春節期間已售機票平均每天退票5000張。

先前部分民眾擔心長榮機師若真的在春節期間罷工，已規劃的行程可能受影響而退票，但現在確定不會罷工，有旅客認為權益被犧牲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材下午出席「路老師授證頒獎典禮」接受媒體聯訪時說，原本長榮航空於春節期間已售出機票是平均每天約3.8萬張，後來陸續減少，到27日的統計，平均每天已售出機票是3.3萬張，大約每天退了5000張。

王國材表示，昨天有跟長榮航空提到這期間對退票旅行社及旅客的處理，長榮航空回覆會妥善處理。

長榮航空於25日就宣布一旦機師工會正式罷工，公司將於第一時間在公司官網、手機App公告受影響的航班資訊，同時設立專屬網頁，提供最新航班異動資訊，並提供行程受罷工影響的旅客退票及改票免收手續費服務。

長榮航空今天表示，罷工危機解除，訂位率開始回升，因罷工並未發生，退票就依規定辦理，不同票種有不同的手續費，有些票種退票原本就不收手續費。

王國材提到，罷工危機的解除，27、28日是關鍵，自從22日機師工會罷工投票通過，長榮航空機師取得罷工權後，交通部與勞動部、桃園市勞動局就一直積極討論，因勞資爭議一直無法解決，行政院副院長鄭文燦捨棄很多行程，全心協調，勞資雙方本於公司生意及民怨，各退一步，昨晚達成協議。

王國材說，他處理過幾次罷工問題，發現勞資原本爭議並不大，勞方對公司也都有向心力，往往是溝通上出問題，讓小問題變成大問題。因此他要求交通部所屬國營事業，一定要定期每一季，包括董事長、總經理與工會理事長溝通，會員反映的問題若可即時處理就不要拖，民營航空公司也可參考。

ET快訊
快訊／國光司機身亡　相驗死因曝
歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」
「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖
成功高中期末考出包　校方火速懲處！
巧連智「最後訂購2方式」曝！
年終6個月被罵「貪心」！機師曝入帳金額轟：不要再X北我們罷工

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

成功高中期末考出包！地理考題50%跟去年一樣　校方火速懲處

擔心機師罷工「春節每天已退票5千張」　王國材：長榮航會妥善處理

《巧連智》最後訂購搶翻⋯官網當機！家長敲碗「拜託紙本繼續」

看盡婚姻醜陋面！38歲男堅持「不婚主義」：是否太自私？

百果山2天湧萬人朝聖　新溜滑梯被嚕到破皮！緊急拉封鎖線

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」　第1名會超慘

父母相繼離世！姑丈邀他「回家過年」：我們就是你家人...全場暖哭

數學題要算「黑點數量」　關鍵1字考倒一票人：這是國文題

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

大鬧賣場「吃一口放回架上」　網紅2度鞠躬道歉：都有結帳

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

成功高中期末考出包！地理考題50%跟去年一樣　校方火速懲處

擔心機師罷工「春節每天已退票5千張」　王國材：長榮航會妥善處理

《巧連智》最後訂購搶翻⋯官網當機！家長敲碗「拜託紙本繼續」

看盡婚姻醜陋面！38歲男堅持「不婚主義」：是否太自私？

百果山2天湧萬人朝聖　新溜滑梯被嚕到破皮！緊急拉封鎖線

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」　第1名會超慘

父母相繼離世！姑丈邀他「回家過年」：我們就是你家人...全場暖哭

數學題要算「黑點數量」　關鍵1字考倒一票人：這是國文題

詐團女車手剛拿錢「秒被黑吃黑」！疑2同夥搶走80萬　逃逸畫面曝

國光司機死因出爐！耗盡力氣忍胸痛　把車開到路肩「救21乘客」身亡

開啟對話的4個小技巧　陌生人、不熟親友都適用

TOYOTA傳柴油引擎測試違規「多車型暫停出貨」和泰回應：不受影響

歐陽靖突發不自殺聲明！遭放話威脅「斷唯一生路」：麻煩大家幫我

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

現觀科6日內漲逾32%　共列6檔注意股

游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨團　皆表態支持國會改革

巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

成功高中期末考出包！地理考題50%跟去年一樣　校方火速懲處

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

三上悠亞IG發文「放台灣國旗」被出征　陸網怒洗版

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

日本旅遊搭地鐵驚見「桃園捷運」　她驚呼白出國了

本周將飆破30℃！　下波「顯著冷空氣」要有心理準備

更多熱門

相關新聞

金門小三通圍堵非洲豬瘟　春節強化4大勤務

金門小三通圍堵非洲豬瘟　春節強化4大勤務

春節期間，海委會為防制非洲豬瘟入侵，主委管碧玲除了要求海巡署加強查緝作業外，也在今（29）日親赴金門視察小三通安檢作業，並走訪各地海巡隊，叮囑春節期間勤務不放鬆，她也呼籲國人出國旅遊或返國省親，切勿攜帶或以郵包方式寄運豬肉類產製品進入國境。

鄭文燦出手化解長榮春節罷工危機　曝20小時密集協商幕後

鄭文燦出手化解長榮春節罷工危機　曝20小時密集協商幕後

台鐵春節再加開16班車　2/1起可訂

台鐵春節再加開16班車　2/1起可訂

連署沒過！台鐵基層春節不休假了

連署沒過！台鐵基層春節不休假了

長榮退票付手續費了怎辦？交長：會妥善處理

長榮退票付手續費了怎辦？交長：會妥善處理

關鍵字：

長榮航空罷工退票春節交通部

讀者迴響

熱門新聞

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多

最夯影音

更多
33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面