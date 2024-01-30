配合市地重劃工程　台南安南區2月17日停水14小時

▲自來水公司為配合台南市地政局所屬「台南市北安商業區市地重劃」自來水工程，辦理區外銜接安通路五段1000m/m自來水管線，自2月17日星期六上午9時起至晚上11時止，停止供水施工14小時。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

自來水公司為配合台南市地政局所屬「台南市北安商業區市地重劃」自來水工程，辦理區外銜接安通路五段1000m/m自來水管線，自2月17日星期六上午9時起至晚上11時止，停止供水施工14小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

水公司說，為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

本次停水區域為台南市安南區部分里別，影響戶數共計3126戶，除停水區域外，其餘地區可正常供水;惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

本次停水區域影響範圍計列如下：【停水區域】：理想里部分（大安街以西、同安路以南、海佃路以東）、 大安里（全部）、梅花里部分（草寮湖公園以南）。

自來水公司提醒，停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。