搶救高麗菜大作戰　台南小東里發起義賣挺菜農

▲台南市小東里里長余天翔特地在里內發起高麗菜公益義賣活動，南投農民從山區產地現採後送到活動現場，既能拋磚引玉幫助農民，也能讓民眾嚐到新鮮高麗菜的美味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市小東里1月28日發起搶救高麗菜大作戰，由於近來有「菜王」之稱的高麗菜批發價跌到平均每公斤僅剩6元，小東里長余天翔特地在里內發起高麗菜公益義賣活動，南投農民從山區產地現採後送到活動現場，既能拋磚引玉幫助農民，也能讓民眾嚐到新鮮高麗菜的美味。

小東里是在護東宮舉辦旺年感恩公益活動中，由里長余天翔和台南市議員曾之婕共同發起這項義賣行動，一早民眾就大排長龍，1000顆高麗菜很快就被搶購一空。

余天翔表示，去年底就聽到菜農提到高麗菜產量過剩，批發價一路下跌，甚至低到每公斤6、7元之間，他和妻子及里內志工實地前往南投山區產地了解，發現高麗菜個個都相當碩大，吃起來清甜脆口，認為要讓民眾知道農民辛苦栽種的成果，守護農民心血，就在活動中邀請南投產地的農民早上現採後，載到活動現場進行義賣。

南投山區產地的菜農運到現場1000顆高麗菜，每顆都足足有2到3公斤，以每顆價格30元進行義賣，社區里民結合復興崗校友會擔任義賣志工，還有許多產自南投的新鮮蔬果特產，由農民在現場直接銷售，許多民眾到場排隊響應這項義賣活動，余天翔說，既能幫到農民，所得也將捐給弱勢榮民遺孤。

活動中還邀請一個相當特殊的團體「聽見樂團」在現場演唱，來自雲林古坑的三兄妹，兩位兄弟先天重度聽障仍然勤練樂器，妹妹擔任主唱組成樂團，悠揚的音樂聲相當感人，另外還有現場揮毫寫春聯免費贈送，義剪、推拿、腳底按摩、命理諮詢等攤位，活動非常熱鬧，民眾更是踴躍參與。