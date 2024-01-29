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台南永康開天宮回饋鄉里　捐贈南消永康分隊二氧化碳偵測儀

▲台南永康開天宮捐贈潮氣末二氧化碳偵測儀(eTCO2)一式，由消防局救護科科長張勇鈞代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康開天宮捐贈潮氣末二氧化碳偵測儀(eTCO2)一式，由消防局救護科科長張勇鈞代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒流發威，全台灣內科OHCA人數提升，最近接獲的猝死案例，並不侷限於高齡長者，青壯年也是高危險群，有鑑於此，台南永康開天宮捐贈潮氣末二氧化碳偵測儀(eTCO2)一式，由消防局救護科科長張勇鈞代表受贈，並回贈感謝狀。

▲台南永康開天宮捐贈潮氣末二氧化碳偵測儀(eTCO2)一式，由消防局救護科科長張勇鈞代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市議員林冠維到場見證，並表示他本身也是永康義消，開天宮為地方歷史悠久的廟宇，時常舉辦獎學金頒發或清寒家庭補助，這次捐贈救護器材，必能在救護勤務上有相當大的助益。開天宮主委劉學勳表示，神農大帝在民間信仰中是為藥王，這次捐贈的救護器材是信徒們涓滴匯成的心意，希望救護人員能善加利用，能藉此幫助到更多病患。

▲台南永康開天宮捐贈潮氣末二氧化碳偵測儀(eTCO2)一式，由消防局救護科科長張勇鈞代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，所捐贈之潮氣末二氧化碳偵測儀，主要用於OHCA失去生命跡象的救護當中，可偵測到病患呼出之二氧化碳濃度，進而判斷施救的高品質CPR是否良好，可藉此判斷病患是否因良好的高級救命術而恢復自主呼吸循環。

▲台南永康開天宮捐贈潮氣末二氧化碳偵測儀(eTCO2)一式，由消防局救護科科長張勇鈞代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，地方信仰以善為出發點，永康開天宮能將善心加以擴大，捐贈救護器材，實為台南市民一大福祉並使救護人員於救護工作上如虎添翼。祝福永康區開天宮香火鼎盛，往來參拜絡繹不絕。

消防局局長李明峯表示，誠摯感謝開天宮，消防隊的工作是聞聲救苦救難，本次所受贈的eTCO2器材，將配發於永康分隊使用，希望同仁善加利用。消防局所屬人員亦會在這寒冷的天氣下，更努力地堅守岡位，守護市民的生命財產安全。

▲台南永康開天宮捐贈潮氣末二氧化碳偵測儀(eTCO2)一式，由消防局救護科科長張勇鈞代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

五大隊長鄭誌峰表示，永康區人口數約莫23萬人，其救護量相當驚人，往年開天宮就曾捐贈過AED電擊器，再次感謝開天宮捐贈eTCO2器材，可與AED電擊器相互搭配，於OHCA救護中提升病患存活率。

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