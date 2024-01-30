花蓮高階警官異動！5個分局長聯合交接　首戰春節連假交通治安

▲5位新任分局長宣誓就職，由縣長徐榛蔚主持交接印信、逐一介紹。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局卸、新任分局長聯合交接典禮29日上午8時在該局親民堂舉行，由縣長徐榛蔚親自主持，與會貴賓包括副議長徐雪玉及多位縣議員、鄉鎮市長、民力幹部、警友會貴賓以及各分局同仁代表等約計180人到場觀禮，交接儀式簡單隆重。

徐榛蔚特別在典禮中先為3位晉陞二線四星的新任分局長授階，彰顯其陞職的榮耀，也代表著職務、使命及責任的加重，並主持交接印信、擔任新任分局長宣誓就職的監誓人及逐一介紹新任幹部。

主任秘書余中義，中央警察大學戶政學系56期、警察政策研究所畢業，由宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長調任。

督察長江建忠，中央警察大學行政警察學系65期，警政研究所畢業，由宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長調任。

花蓮分局分局長黃壬鍵，國立海洋大學水產食品科學系碩士、中央警察大學鑑識科學系研究所畢業，由彰化縣警察局溪湖分局分局長調任。

吉安分局分局長吳思翰，中央警察大學資訊管理學系71期、銘傳大學社會科學研究所畢業，由新城分局分局長調任。

▲徐榛蔚期許積極做好治安維護工作，尤其是緝毒、掃黑、肅槍及打詐。

新城分局分局長蘇立琮，中央警察大學國境警察學系63期、行政警察學系研究所畢業，由刑事警察局國際刑警科隊長陞任。

鳳林分局分局長江世宏，中央警察大學鑑識科學系63期、高雄醫學大學基礎醫學研究所畢業，由高雄市政府警察局婦幼警察隊行政組組長陞任。

▲多位縣議員、鄉鎮市長、民力幹部、警友會貴賓以及各分局同仁代表到場觀禮。

玉里分局分局長黃靖堯，中央警察大學刑事警察學系73期畢業、銘傳大學社會學系研究所畢業，由新北市政府警察局三重分局秘書室主任陞任。

徐榛蔚在會中歡迎6位新任警察幹部到花蓮縣服務，並期許他們應積極做好治安維護工作，尤其是緝毒、掃黑、肅槍及打詐等重點工作，提供花蓮縣全體縣民一個安全、優質的居住環境。此外，今年農曆春節連續7天的假期即將到來，連假期間車流量勢必大增，新任幹部應加強市區及各觀光景點交通指揮疏導，繼續保持花蓮連假不塞車的優良表現。

