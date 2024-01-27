軍方1天爆2件酒駕！花蓮少校工程官撞機車肇逃　酒測值高達0.71

▲歐姓少校工程官酒駕肇逃，酒測值達0.71。（示意圖，非本案當事人／資料照）
記者黃資真／花蓮報導
軍方1天傳出2件酒駕！繼陸軍營長酒駕違停紅線買咖啡後，空軍基地訓練指揮部1名歐姓少校工程官，也在26日晚間9時35分酒駕上路，行經花蓮市國聯三路時不慎擦撞機車後逃逸，民眾氣炸前往花蓮分局豐川派出所報案，歐男經警方通知後，於隔日凌晨到案說明並坦承酒駕，其酒測值竟高達0.71，全案依涉犯公共危險罪偵辦中。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
▲歐姓少校工程官酒駕肇逃，酒測值達0.71。（示意圖，非本案當事人／資料照）
記者黃資真／花蓮報導
軍方1天傳出2件酒駕！繼陸軍營長酒駕違停紅線買咖啡後，空軍基地訓練指揮部1名歐姓少校工程官，也在26日晚間9時35分酒駕上路，行經花蓮市國聯三路時不慎擦撞機車後逃逸，民眾氣炸前往花蓮分局豐川派出所報案，歐男經警方通知後，於隔日凌晨到案說明並坦承酒駕，其酒測值竟高達0.71，全案依涉犯公共危險罪偵辦中。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響