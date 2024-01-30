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客訂1.5萬元25人大包廂沒付訂金　薑母鴨店備好料卻遭爽約

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮某間薑母鴨店日前接到一名客人電話，說要預訂26日晚間6點的25人大包廂（1萬5000元），雖然業者提醒要先付訂金，但對方再三保證一定會出現，業者基於信任答應，沒想到到了預訂當日，人卻沒有來，導致部分事先準備好的食材耗費，讓業者十分無奈。

▲薑母鴨,吃補,鍋物。（圖／記者游瓊華攝）

▲冬令進補，不少民眾都會選擇吃薑母鴨。（示意圖／記者游瓊華攝，非當事店家。）

事發店家位於花蓮，業者日前接到一名男子打電話來，說要預訂26日晚間6點的25人大包廂，費用預計1萬5000元，還以為是接到尾牙大單，業者當下便表明，希望男子可以先預付訂金，畢竟有些食材提前準備需要先烹飪過。

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不過，男子再三強調一定會到場，業者基於信任才答應沒有收取訂金，沒想到預訂當日員工等到超過6點都沒看到人，打電話也被拒接，這才驚覺被爽約，無奈食材都已經準備好了，只能認賠。

消息傳開後掀起網友留言討論，一派人力挺業者提告，另一派人則提醒業者，以後遇到這樣的大訂單，還是先收取訂金會比較好。其中一名網友感嘆，自己家以前是開便當店的，也被騙過200個便當，還是30年前的純樸時代，但換個角度想，被騙一次就不會再上當，相信業者之後會更謹慎，「不經一事，不長一智」。

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