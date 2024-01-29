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屏東縣警局卸新任分局長聯合交接　主祕、2分局長上任

▲東港警分局長林志弘(中)、里港警分局長溫基興宣誓就職 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長林志弘(中)、里港警分局長溫基興宣誓就職 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局29日上午10時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由黃副縣長國榮蒞臨主持，局長戴台㨗擔任監交人，多位民意代表與地方人士與會，場面簡單隆重。

▲東港警分局長林志弘(中)、里港警分局長溫基興宣誓就職 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長林志弘(中)、里港警分局長溫基興宣誓就職 。（圖／記者陳崑福翻攝）

新任主任秘書郝心誠，中央警察大學64期行政警察學系、國立中山大學政治經濟研究所碩士畢業，歷任金門縣警察局金城分局、雲林縣警察局虎尾分局與花蓮縣警察局花蓮分局分局長、嘉義市政府警察局主任秘書等重要職務。

新任東港分局分局長林志弘，中央警察大學61期法律學系畢業，歷任臺東縣警察局成功分局、關山分局、臺東分局副分局長、成功分局及關山分局分局長等重要職務。

新任里港分局分局長温基興，中央警察大學61期資訊管理學系、資訊管理研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局仁武分局督察組組長、花蓮縣警察局玉里分局及雲林縣警察局斗南分局分局長等重要職務。

原任屏東縣政府警察局主任秘書劉清俊榮陞高雄市政府警察局督察，東港分局分局長張世儒調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長，里港分局分局長何明祥調任嘉義市政府警察局第一分局分局長。

副縣長對新任主任秘書及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期望借重各新任分局長才能與經驗，在既有堅實的基礎上，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的社會。

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