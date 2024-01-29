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南投卸、新任警分局長聯合交接　許淑華肯定2小時偵破郵局搶案

▲南投縣警察局舉辦卸、新任分局長聯合交接典禮。（圖／南投縣警察局提供，下同）

▲南投縣警察局舉辦卸、新任分局長聯合交接典禮。（圖／南投縣警察局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部警政署於1月24日發布重要警職調整案：南投縣警察局異動人員有草屯、集集、中興、竹山、仁愛及信義等6位分局長，並於今天共同走馬上任。

南投縣警察局下午辦理卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長許淑華親自主持，並為新任集集、仁愛、信義3位分局長授階2線4星，縣議會秘書長李孟珍、南投地檢署檢察長黃元冠、南投縣警友會理事長簡崇吉等人都到場共襄盛舉。

縣警局指出，新任草屯分局長由集集分局長劉千祥調任、集集分局長由仁愛分局長林文智調任、中興分局長由金門縣警察局金湖分局長陳科宏調任、竹山分局長由台中巿警察局霧峰分局偵查隊長許軒鳴陞任、仁愛分局長由台北巿警察局南港分局偵查隊長曾文勇陞任、信義分局長由台南巿警察局學甲分局組長邱逸樵陞任。

▲南投縣警察局舉辦卸、新任分局長聯合交接典禮。（圖／南投縣警察局提供）

許淑華表示，今日異動的分局長都畢業自中央警察大學，具豐富內、外勤經驗，於任內工作表現優異，期許他們就任後能發揮所長，繼續推動全縣治安、交通及為民服務工作。

許淑華也肯定同屬新官上任的縣警局長吳耀南及其所率領團隊，上週五（26日）在鹿谷鄉清水郵局發生持刀強盜縱火案後2小時內即迅速偵破，並頒發破案獎金；她強調113年春節加強重要節日及南投燈會各項安全維護工作即將展開，希望在縣警局各位幹部領導及全體警察同仁努力下，讓縣民能有治安平穩、交通順暢的平安好年。

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