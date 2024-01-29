　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市警察局卸、新任分局長交接　何明祥、簡彥匡接任

▲▼ 嘉義市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮 黃敏惠市長期勉新任分局長全力以赴 一起守護嘉園 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮 黃敏惠市長期勉新任分局長何明祥及簡彥匡全力以赴。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局29日上午舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，邀集各級民意代表、各界貴賓與會觀禮；現場由第一分局副分局長殷嘉宏及第二分局副分局長曾文彥代表卸任分局長，分別交接印信給新任分局長何明祥及簡彥匡，由市長黃敏惠主持見證，典禮中同時介紹新任主任秘書李益杰，期勉李主任秘書及兩位新任分局長接任後能發揮所長，在局長沈炳信的領導下，全心投入維護本市治安祥和，營造本市安居樂業的生活環境。

黃敏惠市長首先感謝各界貴賓與協勤警力共同參與典禮，顯見各界對警政治安的高度肯定與支持。警察同仁對維護社會治安與安定相當重要，在警政署的輪調制度之下，新任主任秘書李益杰、新任分局長何明祥及簡彥匡在全國各地不同職務、崗位歷練，現在帶著滿滿的經驗加入嘉義市政府，期許他們接任後能發揮所長，以積極勤勉的心，勇於任事，全力以赴。

▲▼ 嘉義市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮 黃敏惠市長期勉新任分局長全力以赴 一起守護嘉園 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也提醒，緊接著過年期間的工作一向是一個挑戰，在返鄉、與來嘉旅遊的蜂擁人潮，警察同仁需一直保持高度警戒與彈性調配，非常感謝警察同仁對於治安交通的維護。也期許三位新任幹部帶著創新思維，整合行政資源並發揮團隊精神，一同維護治安、讓交通順暢且讓人民服務有感。除秉持廉能外，更要視市民的小事為警察的大事，攜手合作守護市民生命及財產，與市府各局處同心協力共同打造有溫度的戰鬥團隊，攜手打造安心、安全、安定，世代移居的嘉義市。

▲▼ 嘉義市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮 黃敏惠市長期勉新任分局長全力以赴 一起守護嘉園 。（圖／嘉義市政府提供）

典禮中，黃敏惠祝福警察局郝心誠主任秘書榮調屏東縣政府警察局主任秘書、林詔徹分局長榮調基隆市警察局第一分局分局長、郭志豪分局長榮調連江縣警察局督察長，也強調一個城市的安全與美好，需要有最好的治安、交通與服務，過去因為有他們的用心與努力，使本市市民有更安全與優質的生活空間。

▲▼ 嘉義市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮 黃敏惠市長期勉新任分局長全力以赴 一起守護嘉園 。（圖／嘉義市政府提供）

市警局表示，新任李益杰主任秘書是中央警察大學59期行政警察學系畢業，取得銘傳大學公共事務學系研究所碩士學位，曾任金門縣警察局金城分局長、彰化縣警察局芳苑分局長、臺東縣警察局臺東分局長、連江縣警察局主任秘書。

▲▼ 嘉義市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮 黃敏惠市長期勉新任分局長全力以赴 一起守護嘉園 。（圖／嘉義市政府提供）

第一分局新任何明祥分局長是中央警察大學62期公共安全學系畢業，曾任金門縣政府警察局金湖分局、澎湖縣政府警察局馬公分局及屏東縣政府警察局里港分局分局長。

▲▼ 嘉義市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮 黃敏惠市長期勉新任分局長全力以赴 一起守護嘉園 。（圖／嘉義市政府提供）

第二分局新任簡彥匡分局長是中央警察大學59期刑事警察學系畢業，並取得中央警察大學刑事系碩士學位，曾任屏東縣政府警察局枋寮分局、屏東縣政府警察局潮州分局及新竹市警察局第一分局長。

 
ET快訊
前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫
游昌配拜會民眾黨　游錫堃：符合法規下支持國會改革
「TOYOTA經典房車」將復活！用料空間比Corolla更高
爆秘戀小8歲球星！　蔡尚樺首露面「曝感情狀況」曾國城幫圓場
身分證中任2碼　三點蟹、烏魚子吃到飽
獨／兒子勒死爸爸！　阿嬤開門見屍崩潰
中國發財了！發現大油田超過1億噸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新港北港車流量大　縣道159線南港段水月橋抓超速居冠

嘉義縣警局反詐騙宣導　結合縣府局處尾牙加強防詐意識

嘉義縣警局3分局長調動　曾冠螢、方子欽及陳勇誌接任

好消息！彰北運動中心1／30重啟營運　健身房暫停使用　

請注意！駕駛酒駕同車乘客也會被罰　女子遭罰1.5萬元強制執行後繳清

「1925安心專線」春節不打烊　竹市心衛中心陪您溫暖過好年

蔡長昆當選無效定讞　雲林麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

竹市警察局卸新任分局長聯合交接　局長勉勵共護城市治安

嘉義縣消防局攜手工研院　簽訂MOU合作提升化災能力

嘉義市警察局卸、新任分局長交接　何明祥、簡彥匡接任

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

大鬧賣場「吃一口放回架上」　網紅2度鞠躬道歉：都有結帳

新港北港車流量大　縣道159線南港段水月橋抓超速居冠

嘉義縣警局反詐騙宣導　結合縣府局處尾牙加強防詐意識

嘉義縣警局3分局長調動　曾冠螢、方子欽及陳勇誌接任

好消息！彰北運動中心1／30重啟營運　健身房暫停使用　

請注意！駕駛酒駕同車乘客也會被罰　女子遭罰1.5萬元強制執行後繳清

「1925安心專線」春節不打烊　竹市心衛中心陪您溫暖過好年

蔡長昆當選無效定讞　雲林麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

竹市警察局卸新任分局長聯合交接　局長勉勵共護城市治安

嘉義縣消防局攜手工研院　簽訂MOU合作提升化災能力

嘉義市警察局卸、新任分局長交接　何明祥、簡彥匡接任

25家屠宰場取得HACCP驗證　農業部：持續推動盼提高覆蓋率

張景淯轉先發增加1武器　不擔心限時曝三振30秒紀錄

新港北港車流量大　縣道159線南港段水月橋抓超速居冠

美軍遇襲亡！拜登反擊「有2條路走」　總統任內最重要決定之一

游昌配拜會民眾黨　游錫堃：符合法規下支持國會改革

嘉義縣警局反詐騙宣導　結合縣府局處尾牙加強防詐意識

前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫出院

澤倫斯基收入申報首公開！戰後減少近3倍　彭博：他從政前賺更多

科技妹年薪破百！「高年終、高月薪」怎選　全場答案超一致

工程師胯下狂長痘流膿！嚴重竟需「包尿布上班」　原是化膿性汗腺炎

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

南投水里「明天送肉粽」　送煞路線曝

4縣市發錢「每人最高1萬」　領取資格一次看

首屆「新營波光節」華麗登場

台南安南區傳住宅火警平安救出母女

迎農曆年！　桃園藝文活動結合警方宣導

蔡長昆當選無效定讞　麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

孕婦羊水已破急分娩警急開道送醫母子平安

基隆塔2大閱讀空間　名作家洪蘭3月將登場

選手之夜喜交流元坤盃賽賀落幕觀音高奪冠！

黃偉哲領隊百人「扛茨走溪流」

台南永康開天宮捐贈南消二氧化碳偵測儀

台南市府得獎連連黃偉哲施政成績亮眼

屏東縣警局卸新任分局長今日交接

雲林縣警局主祕、督察長及分局長履新

更多熱門

相關新聞

屏東縣警局卸新任分局長今日交接

屏東縣警局卸新任分局長今日交接

屏東縣政府警察局29日上午10時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由黃副縣長國榮蒞臨主持，局長戴台㨗擔任監交人，多位民意代表與地方人士與會，場面簡單隆重。

邱逸樵榮陞南投縣信義分局分局長

邱逸樵榮陞南投縣信義分局分局長

即／警政署發布縣市分局長、督察長人令　102人調陞

即／警政署發布縣市分局長、督察長人令　102人調陞

林口警擴檢大掃蕩　1夜逮24件違法

林口警擴檢大掃蕩　1夜逮24件違法

新北高階警異動！測謊權威林故廷任督察長

新北高階警異動！測謊權威林故廷任督察長

關鍵字：

嘉義市警察局分局長何明祥簡彥匡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面