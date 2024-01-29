嘉義市警察局卸、新任分局長交接　何明祥、簡彥匡接任

▲嘉義市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮 黃敏惠市長期勉新任分局長何明祥及簡彥匡全力以赴。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局29日上午舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，邀集各級民意代表、各界貴賓與會觀禮；現場由第一分局副分局長殷嘉宏及第二分局副分局長曾文彥代表卸任分局長，分別交接印信給新任分局長何明祥及簡彥匡，由市長黃敏惠主持見證，典禮中同時介紹新任主任秘書李益杰，期勉李主任秘書及兩位新任分局長接任後能發揮所長，在局長沈炳信的領導下，全心投入維護本市治安祥和，營造本市安居樂業的生活環境。

黃敏惠市長首先感謝各界貴賓與協勤警力共同參與典禮，顯見各界對警政治安的高度肯定與支持。警察同仁對維護社會治安與安定相當重要，在警政署的輪調制度之下，新任主任秘書李益杰、新任分局長何明祥及簡彥匡在全國各地不同職務、崗位歷練，現在帶著滿滿的經驗加入嘉義市政府，期許他們接任後能發揮所長，以積極勤勉的心，勇於任事，全力以赴。

黃敏惠也提醒，緊接著過年期間的工作一向是一個挑戰，在返鄉、與來嘉旅遊的蜂擁人潮，警察同仁需一直保持高度警戒與彈性調配，非常感謝警察同仁對於治安交通的維護。也期許三位新任幹部帶著創新思維，整合行政資源並發揮團隊精神，一同維護治安、讓交通順暢且讓人民服務有感。除秉持廉能外，更要視市民的小事為警察的大事，攜手合作守護市民生命及財產，與市府各局處同心協力共同打造有溫度的戰鬥團隊，攜手打造安心、安全、安定，世代移居的嘉義市。

典禮中，黃敏惠祝福警察局郝心誠主任秘書榮調屏東縣政府警察局主任秘書、林詔徹分局長榮調基隆市警察局第一分局分局長、郭志豪分局長榮調連江縣警察局督察長，也強調一個城市的安全與美好，需要有最好的治安、交通與服務，過去因為有他們的用心與努力，使本市市民有更安全與優質的生活空間。





市警局表示，新任李益杰主任秘書是中央警察大學59期行政警察學系畢業，取得銘傳大學公共事務學系研究所碩士學位，曾任金門縣警察局金城分局長、彰化縣警察局芳苑分局長、臺東縣警察局臺東分局長、連江縣警察局主任秘書。

第一分局新任何明祥分局長是中央警察大學62期公共安全學系畢業，曾任金門縣政府警察局金湖分局、澎湖縣政府警察局馬公分局及屏東縣政府警察局里港分局分局長。

第二分局新任簡彥匡分局長是中央警察大學59期刑事警察學系畢業，並取得中央警察大學刑事系碩士學位，曾任屏東縣政府警察局枋寮分局、屏東縣政府警察局潮州分局及新竹市警察局第一分局長。