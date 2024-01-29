尷尬了！黃國昌作勢擁抱喊「來吧」　蔡其昌：我只跟老婆抱

▲游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨團。蔡其昌與黃國昌握手。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

擁有8席立委的民眾黨成為立法院的關鍵少數，針對2月1日開議當天的立法院長選舉，黨主席柯文哲日前拋出邀請藍綠雙方有意競選者來民眾黨團說明，民進黨正副院長候選人游錫堃與蔡其昌今（29日）下午拜訪民眾黨團。由於日前民眾黨立委黃國昌才公開表態個人不支持蔡其昌，會談結束後，媒體拱黃要不要跟蔡抱抱？兩人中間雖隔著游錫堃，黃態度從容大方，對著蔡說，「來吧」，蔡則表示「我通常只跟我老婆抱」，最終兩人僅握手而已。

黃國昌在會後受訪時表示，剛剛會談過程非常愉快也非常融洽，大家對於立法院接下來的運作，以及民眾黨希望推動國會改革的目標，都已經充分交換意見，「我相信游錫堃院長過去對台灣推動民主的貢獻是有目共睹，在台灣民主歷史上絕對有游錫堃院長重要的角色跟定位」。

黃國昌強調，兩邊最大的共識，就是在國家跟人民利益之前，政黨跟個人利益都是小事，也相信台灣社會期待的，是未來不管執政的民進黨、在野的國民黨與民眾黨，大家怎麼樣能在國會攜手合作推出更多福國利民法案，這才是人民真正關切的大事。

由於上午被媒體拱和國民黨院長候選人韓國瑜抱抱，下午受訪時黃國昌也被現場媒體詢問要不要跟蔡其昌抱抱？黃國昌、蔡其昌兩人雖隔著游錫堃，但黃對蔡說，「來吧」，蔡則表示「我通常只跟我老婆抱」，最終兩人僅握手，但氣氛相當融洽。

後續媒體追問，在和藍綠兩邊都會談完後，有沒有覺得跟誰是比較好合作？黃國昌說，今天不管是國民黨或民進黨拜訪，民眾黨的立場跟角色，就是來者是客、以禮相待，對於從早到晚的會談，內容都非常融洽，相信對國會未來運作的順場都有正面積極的意義。

至於民眾黨的立場，黃國昌說，就像柯主席宣示的，一定要團進團出，今天兩場會談結束，黨團成員有必要再開個會討論一下，相信有任何決定都會跟台灣社會台灣人民做清楚的報告跟說明。

最後黃國昌也說，從今天上午到下午的兩場會談，都可以破除掉很多外界的揣測跟想像，第一，這絕對不是刑堂；第二，也絕對沒有牽涉到任何利益交換，這絕對是可以非常公開、負責任跟台灣社會報告的。