藍綠拜會民眾黨團誰贏面大？　黃暐瀚：白成槓桿才是最大贏家

▲游錫堃（左）與韓國瑜（右）今天將分別拜會民眾黨團。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

藍綠正副院長候選人29日皆前去拜會「關鍵少數」民眾黨團，爭取支持。對此，媒體人黃暐瀚在臉書表示，不得不說，國民黨準立委韓國瑜是「熱絡氣氛技能點滿」的社交達人，弄得民眾黨準立委黃國昌開懷顫笑；下午換民進黨「游昌配」登場，氣氛明顯嚴肅很多，但他直言，「一整天下來，韓游誰是贏家？民眾黨8席立委成槓桿，才是最大的贏家。」

黃暐瀚表示，不得不說，韓國瑜是「熱絡氣氛技能點滿」的社交達人，儘管四年前有過恩怨，但韓國瑜今天帶著立委江啟臣，一路笑臉拱手進民眾黨團，兩度「抱緊處理」，弄得黃國昌開懷顫笑，民眾黨上下嘴角失守；下午換游昌配登場，氣氛明顯嚴肅很多，媒體詢問黃國昌「要不要也跟蔡其昌抱一下？」黃國昌說好，民進黨立委蔡其昌卻婉拒。

此外，黃暐瀚提到，對比爭取連任的立法院長游錫堃有誠意、低調，民進黨團總召柯建銘對民眾黨「私設刑堂」批評，則是完全另一番態度，而游錫堃除了人到，還有承諾到，他發出聲明，承諾民進黨4項國會改革通通答應，連國民黨沒有碰觸的「單一召委制」，游錫堃都願意跟進改革。

但黃暐瀚最後直言，「一整天下來，你說韓游誰是贏家？民眾黨8席立委成槓桿，才是最大的贏家。」