詐團女車手剛拿錢「秒被黑吃黑」！疑2同夥搶走80萬　逃逸畫面曝

記者許權毅、閔文昱／台中報導

台中市政府警察局太平分局今（29日）下午2時許獲報，27歲許姓女子稱「背包遭2名不明男子搶走80萬元。」警方立即派員到場，許女卻無法交待為何攜帶大筆金額，經警方追查，才得知許女疑為詐騙集團車手，卻遭集團成員黑吃黑。目前警方已鎖定特定特徵及人車，將儘速查緝到案；另許女部分，依涉嫌詐欺罪嫌移送偵辦。

▲許姓女車手剛拿到被害人的80萬，馬上就被黑吃黑。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中市警方指出，據側面瞭解，許姓女子當時搭乘計程車到指定地點，等待被害人翁女（43年次）交付款項，結果卻疑遭集團成員黑吃黑。後續警方追查，循線查出被害人翁女疑遭詐騙集團成員，以投資股票、高額獲利為由，騙取交付80萬元，渾然不覺遭騙，交付款項後即離去，等到員警上門後，才知悉竟遭騙，頓時不知所措，完全不敢相信。

警方表示，目前太平警方已鎖定特定特徵及人車，將儘速查緝到案，俾利釐清案情。另許女部分，依涉嫌詐欺罪嫌移送偵辦。

太平分局呼籲，民眾理財投資應多加查證，若遇到有稱「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應該提高警覺，或隨時撥打165反詐騙專線或110報案向警方求證。