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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨團　皆表態支持國會改革

▲▼游錫堃 蔡其昌 拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃、蔡其昌29日下午拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院將於2月1日舉行第11屆院長與副院長選舉，民進黨正副院長參選人游錫堃、蔡其昌下午拜會民眾黨團，針對國會改革理念交換意見。在會中，游錫堃提到，若是經過朝野黨團協商，有共識的能優先來做，若能力不足的地方請多包涵；蔡其昌則說，不管此前在新聞上，呈現出和黃國昌委員有什麼不同的意見，但他個人一定主張且支持國會改革。

立委黃國昌表示，國家和人民利益之前，個人都是小我，希望透過交流，讓這屆國會更健全，即便黨派彼此有競爭，還是希望台灣變更好，今天的會談當然更沒有外界揣測「私設刑堂」、利益交換的問題。過去藍綠兩黨總召總習慣談完再跟院長報告，把小黨當空氣，期盼未來資訊要透明，這是最基本的尊重。

黃國昌指出，會談過程非常愉快融洽，大家對立法院接下來的運作，以及希望能夠推動國會改革的目標，都已經充分交換意見。游錫堃院長過去推動民主的貢獻有目共睹，在台灣民主歷史上，絕對有重要的角色和定位。台灣社會期待執政的民進黨、在野的國民黨與台灣民眾黨，能在國會攜手合作，推出更多福國利民的法案，這才是人民真正關切的大事。

游錫堃指出，國會改革點滴累積，自己一直在追求國家正常化。台灣民主元年從1993年算起31年了，還有做得不夠的地方，國會改革需要持續前行。對於民眾黨所提出的國會改革主張，他個人都認同。若當選院長，負責議事主持，沒有個人意見，各黨團都能提案，大家一起討論，秉持《立法院組織法》相關規定持續前進。對此黃國昌表示，樂見游院長積極正面回應。

蔡其昌表示，不管此前在新聞上，呈現出和黃國昌委員有什麼不同的意見，但他個人一定主張且支持國會改革，如同游院長臉書公開信內容，自己也連署了。蘇嘉全院長時期修了法令，要讓院長副院長中立化，因此即便當時所提的國會改革，有些要修法，有些要修憲，所以有些案子沒有共識。

民眾黨其他與會委員也指出，游院長過去主持議事時，總會讓外界感覺民進黨立院黨團柯建銘總召有所介入，未來如何避免類似問題？此外，民進黨內近期有「私設刑堂」、「8席沒用」等各種聲音，如何協調？希望游院長能讓民眾黨感受到互相尊重的誠意；更希望院長有魄力面對問題、做出改革。

對於民眾黨各委員呼籲，游錫堃回應，民進黨執政後，院長不會參加黨團會議、中常會及中執會，但回歸法制面，即便個人表態和支持，但院長職權中立，且因言論自由，若要約束黨內言行，可能有困難。若是經過朝野黨團協商，有共識的能優先來做，若能力不足的地方請多包涵。

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