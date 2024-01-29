中國恆大被香港法院勒令清盤　CEO：將盡力推進「保交樓」

▲中國恆大被香港法院下令清算。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

在陷入困境兩年後，中國恆大被香港法院下令清算。恆大股價應聲大跌21%，稍後暫停交易，停牌前報0.163港幣，恆大汽車、恆大物業兩檔恆大系股票也停止交易。恆大集團行政總裁蕭恩表示，集團將直面困難和問題，採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進保交樓等重點工作。

恆大集團是中國大型房地產開發商，前年初開始陷入債務危機後，一直嘗試與境外債權人商討債務重組協議，但最終無法達成，債權人向高院申請清盤令，而法庭經過多次延宕審訊後，今早終於頒下清盤令。

綜合星島日報、香港經濟日報，當清算令正式生效，法院介入將監管清算程序，並任命清算人主持，這代表恆大董事及管理層將失去公司的主要控制權，剩下的資產會被逐一變賣，藉此償還債務、保障債權人權益。

據《21世紀經濟報道》報導，蕭恩向表示，集團同時將積極與清盤人溝通，依法配合清盤人履行相關程序，根據國際慣例、市場規則推進債務化解等工作。

他強調，這次法院頒布的境外清盤令所涉主體是在香港上市的中國恆大。目前恆大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理運營體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作，維持物業服務品質不受影響，全力保障平穩推進風險化解和資產處置，盡力依法公平推進各項工作。

法官29日上午頒布清盤令時，中國恆大系股票宣布中途停牌，恆大周一上午股價逆市重挫21%，停牌前報港幣0.163元；恆大汽車停牌前報港幣0.229元，跌18.2%；恆大物業停牌前報港幣0.39元，跌2.5%。