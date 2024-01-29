　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國恆大被香港法院勒令清盤　CEO：將盡力推進「保交樓」

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲中國恆大被香港法院下令清算。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

在陷入困境兩年後，中國恆大被香港法院下令清算。恆大股價應聲大跌21%，稍後暫停交易，停牌前報0.163港幣，恆大汽車、恆大物業兩檔恆大系股票也停止交易。恆大集團行政總裁蕭恩表示，集團將直面困難和問題，採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進保交樓等重點工作。

恆大集團是中國大型房地產開發商，前年初開始陷入債務危機後，一直嘗試與境外債權人商討債務重組協議，但最終無法達成，債權人向高院申請清盤令，而法庭經過多次延宕審訊後，今早終於頒下清盤令。

綜合星島日報、香港經濟日報，當清算令正式生效，法院介入將監管清算程序，並任命清算人主持，這代表恆大董事及管理層將失去公司的主要控制權，剩下的資產會被逐一變賣，藉此償還債務、保障債權人權益。

據《21世紀經濟報道》報導，蕭恩向表示，集團同時將積極與清盤人溝通，依法配合清盤人履行相關程序，根據國際慣例、市場規則推進債務化解等工作。

他強調，這次法院頒布的境外清盤令所涉主體是在香港上市的中國恆大。目前恆大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理運營體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作，維持物業服務品質不受影響，全力保障平穩推進風險化解和資產處置，盡力依法公平推進各項工作。

法官29日上午頒布清盤令時，中國恆大系股票宣布中途停牌，恆大周一上午股價逆市重挫21%，停牌前報港幣0.163元；恆大汽車停牌前報港幣0.229元，跌18.2%；恆大物業停牌前報港幣0.39元，跌2.5%。

ET快訊
前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫
游昌配拜會民眾黨　游錫堃：符合法規下支持國會改革
「TOYOTA經典房車」將復活！用料空間比Corolla更高
爆秘戀小8歲球星！　蔡尚樺首露面「曝感情狀況」曾國城幫圓場
身分證中任2碼　三點蟹、烏魚子吃到飽
獨／兒子勒死爸爸！　阿嬤開門見屍崩潰
中國發財了！發現大油田超過1億噸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」　怒罵：妳是潑出去的水

陸新能源車上下游產業10年內增至107.5萬家　廣州增速破500％

湖南一中學辦2024春節晚會　最大獎抽20名學生「免寒假作業」

中國恆大被香港法院勒令清盤　CEO：將盡力推進「保交樓」

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元　孩子媽：特別感動

諾魯時隔19年升起五星旗　中國復館小組舉行升旗儀式

「妳不結婚我人生失敗」！28歲女子被媽催婚　崩潰直呼：嫌我丟臉

80頭豬養52天花18億！華中農大教授涉造假　網嚇：科研費都被豬吃了

陸港互認民商事判決條例生效　強調不存在「資產自動充公」

香港法院祭出清盤令！　恆大系股票盤中停止交易

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

大鬧賣場「吃一口放回架上」　網紅2度鞠躬道歉：都有結帳

女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」　怒罵：妳是潑出去的水

陸新能源車上下游產業10年內增至107.5萬家　廣州增速破500％

湖南一中學辦2024春節晚會　最大獎抽20名學生「免寒假作業」

中國恆大被香港法院勒令清盤　CEO：將盡力推進「保交樓」

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元　孩子媽：特別感動

諾魯時隔19年升起五星旗　中國復館小組舉行升旗儀式

「妳不結婚我人生失敗」！28歲女子被媽催婚　崩潰直呼：嫌我丟臉

80頭豬養52天花18億！華中農大教授涉造假　網嚇：科研費都被豬吃了

陸港互認民商事判決條例生效　強調不存在「資產自動充公」

香港法院祭出清盤令！　恆大系股票盤中停止交易

25家屠宰場取得HACCP驗證　農業部：持續推動盼提高覆蓋率

張景淯轉先發增加1武器　不擔心限時曝三振30秒紀錄

新港北港車流量大　縣道159線南港段水月橋抓超速居冠

美軍遇襲亡！拜登反擊「有2條路走」　總統任內最重要決定之一

游昌配拜會民眾黨　游錫堃：符合法規下支持國會改革

嘉義縣警局反詐騙宣導　結合縣府局處尾牙加強防詐意識

前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫出院

澤倫斯基收入申報首公開！戰後減少近3倍　彭博：他從政前賺更多

科技妹年薪破百！「高年終、高月薪」怎選　全場答案超一致

工程師胯下狂長痘流膿！嚴重竟需「包尿布上班」　原是化膿性汗腺炎

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

20歲女暈倒無心跳　5天前「腹瀉」竟是徵兆

霸氣女董！ 格力董明珠宣布多發8億年終獎

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

「妳不結婚我人生失敗」！28歲女子被媽催婚到崩潰

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

陸大學創「官方家長群」　學生崩潰：被背叛

80頭豬養52天花18億！網嚇：科研費都被豬吃了

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

香港法院祭出清盤令！ 恆大系股票盤中停止交易

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元

「電子榨菜」掏心又掏錢！　大陸年輕人追劇陷入「付費焦慮」

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

更多熱門

相關新聞

諾魯時隔19年升起五星旗　中國復館小組舉行升旗儀式

諾魯時隔19年升起五星旗　中國復館小組舉行升旗儀式

南太平洋島國諾魯15日宣布與我斷交，與中華人民共和國建交。據《央視新聞》報導，中國駐諾魯使館復館小組1月28日在位於諾魯島西南部的臨時辦公地點舉行升中國國旗儀式。這是時隔近19年大陸五星旗再次在諾魯升起。

香港法院祭出清盤令！ 恆大系股票盤中停止交易

香港法院祭出清盤令！ 恆大系股票盤中停止交易

拜登政府官員：美中禁毒工作組1/30北京正式會晤

拜登政府官員：美中禁毒工作組1/30北京正式會晤

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

中泰簽署互免簽證協議　旅遊網站搜尋暴增

中泰簽署互免簽證協議　旅遊網站搜尋暴增

關鍵字：

恆大清盤債務危機股價下跌中國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面