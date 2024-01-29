香港法院祭出清盤令！　恆大系股票盤中停止交易

▲港法院祭出清盤令，恒大系股票於26日盤中停止交易。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國恆大集團今（29）日上午進行清盤呈請聆訊，香港法院決定向中國恆大發出清盤令。消息一出，中國恆大、恆大汽車、恆大物業等恆大系公司於港股盤中停牌，暫停交易。停牌前，停牌前，中國恆大（股價0.163港元，市值21.52億港元）下跌20.87%，恆大汽車（股價0.229港元，市值24.83億港元）跌18.21%，恆大物業（股價0.39港元，市值42.16億港元）跌2.5%。

《證券時報》此前報導，據中國香港司法機構網站，香港高等法院將於2024年1月29日9時30分舉行針對中國恆大集團的清盤呈請聆訊。同時，法官陳靜芬將於下午2時30分就一項潛在的規管命令舉行聆訊。

據了解，「清盤呈請」意指上市公司因各種原因負債過多，出現經營困難，債權人或公司自身可以向法院提出清盤呈請，法院將進行清盤呈請聆訊，假使呈請獲得通過，法院將會發出強制清盤令，頒令公司進行清盤。

強制清盤令通過後，中國恆大從清盤日開始後，直接擁有的財產作出任何產權處置（不包括本公司附屬公司擁有的財產）、任何股份轉讓或本公司股東地位的任何變更都將無效，唯有獲得高等法院授出認可令，則另當別論。

匯生國際資本有限公司總裁黃立衝透露，在2024年年前恆大就面臨是否破產的生死時刻，「按照一般的判案程序，如果恆大此次還不能夠提出一個可以被法庭和債權人接受的方案，可能恆大這一次就要面臨破產命運。」