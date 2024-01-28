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大陸 大陸焦點 特派現場

中泰簽署互免簽證協議　旅遊網站搜尋暴增

▲▼ 泰國曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi International Airport）。（圖／CFP）

▲泰國曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi International Airport）。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》報導，中國與泰國28日在曼谷簽署互免簽證協定。該協定將從2024年3月1日起生效。

根據攜程數據顯示，消息發布之後，平台上泰國相關關鍵字搜尋熱度較前一天成長超7倍，其中，機票、飯店月增均超6倍。

▼泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）迎接中國旅客到訪。（圖／CFP）

▲▼今年首批免簽中國遊客25日抵達曼谷，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親自到機場迎接。（圖／CFP）

數據也顯示，上海、北京、廣東、浙江、江蘇、四川、山東等省份居民搜尋泰國較多。另外，中國遊客搜尋最多的泰國目的地是曼谷、普吉島、清邁、蘇美島、芭達雅。

從攜程國際版Trip.com泰國站點上，中國相關關鍵字搜尋熱度較前一天增加超過4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜尋最多的城市。

攜程集團副總裁秦靜表示，中泰永久互免自簽從3月1日起正式實施，無縫銜接原本至2月29日結束的對中國遊客免簽政策。協議簽署後，將極大方便中泰兩國人民往來，中泰旅遊資源互補，「中國也是離泰國最近的冰雪遊目的地，永久免簽將進一步促進泰國遊客赴華旅遊，可望推動泰國成為24年中國入境遊前三大客源國。」

▲▼今年首批免簽中國遊客25日抵達曼谷，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親自到機場迎接。（圖／CFP）

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