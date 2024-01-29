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大陸 大陸焦點 特派現場

中國：河南發現大油田　原油資源量可能超過1億噸

▲大陸中國石油天然氣集團有限公司。（圖／CFP）

▲繼中國石油去年12月宣布在甘肅發現「億噸級油田」，如今河南省三門峽盆地也有斬獲。（圖／CFP）

文／中央社

中國官方表示，在河南省西部三門峽盆地中部的靈寶函谷關鎮發現高產工業油流，經現場測試評估，確定油井每天原油產量17.13噸，估算原油資源量將達1.07億噸。

中國環球時報今天報導，近日從2024年全國地質調查工作會議上傳出消息，自然資源部中國地質調查局在位於三門峽盆地中部的靈寶函谷關鑽獲高產工業油流。

靈寶市自然資源和規劃局總工程師魯增鋒介紹，從鑽井及監測結果分析，該井為自噴式高產輕質油井。鑽探測試選取豫峽地1井3層10公尺油層測試，24小時自噴原油17.13噸，不含水，屬輕質油。

三門峽市位於河南省最西部，礦產資源豐富，自然資源部中國地質調查局圍繞全國中小盆地開展油氣資源選區評價，選擇南華北地區三門峽盆地（即三門峽市）作為重點突破區，並初步圈定4個油氣遠景區。此次鑽探位於中央構造帶遠景區僅是函谷關構造預測地質資源，部署實施豫峽地1井鑽探驗證。

中國石油進口量超過70%，對外依存度較高，為緩解供需矛盾，近年來不斷加快油氣資源勘查工作。

另中國石油經過2年勘探攻堅，2023年在甘肅省慶陽市環縣洪德地區，發現地質儲量逾1億噸級大油田，開闢西部石油勘探開發新領域。

 
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