三棧至七星潭斥資5億拓寬！花蓮193線將改頭換面　明年底完工

▲▼花蓮縣長徐榛蔚會同工程單位會勘「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚日前在建設處長鄧子榆的陪同下，會同縣議員邱光明及工程單位共同會勘「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」，打造順暢又安全的交通新網絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」主要工程項目計畫里程為0K+000~6K+052，包含新闢道路及自行車道、新增橋梁3座、軍方圍牆拆建、複層式密植林帶、新設排水箱涵、增設路燈、草溝及欄杆、植栽綠美化及補植等工程。

▲▼工程改善總長度約6公里，寬度為20公尺，目前進度超前，預計於明年底完工。

0K+000~3K+600道路配置：道路寬度20公尺、雙向兩車道各3.5公尺，雙向機慢車道各2.5公尺，景觀綠帶及草溝雙向各4公尺。3K+600~6K+052道路配置：道路寬度20公尺，雙向兩車道各3.5公尺，雙向機慢車道各2.5公尺，綠帶及草溝雙向各4公尺及自行車道約4公尺。完成後可有效增進車流速度及安全，以期解決193線三棧至七星潭路段交通瓶頸問題，目標達成路更平、人行安、民眾更滿意有感。

建設處指出，本次工程投入5億1,472萬元，北起三棧，南迄民有街路口，改善總長度約6公里，寬度為20公尺，目前工程實際進度超前，預計於明年底完工。

為完整保存太平洋沿岸之防風保安林與密植林帶，道路路線採往西移及向西側拓寬，主要強調交通功能及安全提升，完工後，道路將以嶄新風貌出現並提供更優化的行車體驗。