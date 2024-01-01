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花蓮迎曙光！近萬民眾參與元旦升旗　健走七星潭海岸線

▲▼花蓮元旦上午於七星潭賞星廣場舉辦元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮元旦上午於七星潭賞星廣場舉辦元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮元旦上午於七星潭賞星廣場舉辦「396Hz走出遼闊釋放—七星海景線」元旦升旗健走活動，也是縣政府「2024花蓮頻率大縱走」六大健走活動的第一場，縣長徐榛蔚親自出席參與並與民眾齊唱國歌，一同在壯闊的七星潭健走，迎接新的一年，健走完的摸彩活動送出400項大獎讓現場嗨翻天！

▲▼花蓮元旦上午於七星潭賞星廣場舉辦元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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「幸福就在你左右！」徐榛蔚致詞表示，花蓮城市品牌定位「花蓮赫茲Hualien Herzts」，文化、城鎮地貌、地理、生態等面向的多樣性，讓花蓮成為多元的「多頻城市」，讓每一個人找到「最適的頻率」，有了適合自己的節奏，也就找到可以心靈療癒、自我對話的環境。新的一年推出「2024花蓮頻率大縱走」六大健走活動，今天透過七星潭療癒紓壓的396Hz頻率，讓大家在新年的第一天即振奮精神，獲得繼續前行的能量！

▲▼花蓮元旦上午於七星潭賞星廣場舉辦元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼元旦清晨七星潭湧入近萬民眾參與升旗典禮隨後加入健走行列。

上午七星潭風景區湧入近萬名民眾，更有許多遠道而來參加健走的外地遊客，元旦健走由縣長徐榛蔚帶領貴賓、縣府局處首長及現場民眾一同升旗，全場在隨著音樂節奏暖身揭開序幕之後，緊接著自七星潭賞星廣場出發，往南沿自行車道健走，並由無障礙步道返回賞星廣場，沿途欣賞七星潭壯闊浩瀚，感受花蓮的海岸美景及呼吸新鮮空氣。會場還有中央單位及花蓮縣政府多個局處的宣導攤位，讓民眾瞭解政府最新政策及法令，以及在地業者特色美食攤位。

▲▼花蓮元旦上午於七星潭賞星廣場舉辦元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新城鄉長何禮臺指出，新城鄉是美麗優雅之鄉，除了七星潭之外，更有10公頃、現正盛開的美麗花海，新城鄉公所已連續多年在民有公園周邊規劃花海，歡迎大家在健走後來賞花，認識幸福美麗的曼波新城。

▲▼花蓮元旦上午於七星潭賞星廣場舉辦元旦升旗健走活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次花蓮縣政府攜手新城鄉公所舉辦健走活動，健走完的摸彩獎項非常豐富，連續抽出多達400項大獎，除了iPhone15手機5支，千元禮券200份，現場再加碼75份，加上Garmin智慧型手錶20支、冰箱100台等，讓現場民眾驚喜連連，歡渡愉快的元旦假期！

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