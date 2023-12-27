元旦健走送大禮！走完七星潭海岸風景線　可抽iPhone15、冰箱

▲▼健走路線沿著七星潭風景區，感受花蓮七星潭的壯闊浩瀚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮明年推出「2024花蓮頻率大縱走」六大健走活動，首場元旦上午8點30分在七星潭賞星廣場舉辦「396Hz走出遼闊釋放–七星潭海景線」元旦升旗健走活動，除了冰箱100台及千元禮券200份，縣府再加碼iPhone15手機5支、Garmin智慧型手錶20支，獎品高達325項，活動免報名、現場免報到，完成健走的民眾即可獲得摸彩券，中獎機率相當高。

主辦單位表示，此次活動特別選在七星潭風景區舉辦，讓大家感受花蓮七星潭的壯闊浩瀚，透過大海悠長的頻率，無垠的海岸與穩定的波濤聲，在遼闊視野中釋放煩憂，一同感受花蓮頻率美好共振。健走路線自七星潭賞星廣場出發，往南沿自行車道健走，至慕名餐廳右轉，經七星柴魚博物館，沿無障礙步道返回賞星廣場，在活動時間內走完全程的民眾，均可參加摸彩活動。

此外，請開車前往的民眾注意，活動當天上午8點起至10點30分止實施交通管制，禁止車輛進入七星潭七星街，另因會場周邊停車位有限，縣府與公所特別規劃了免費接駁車，於花蓮縣防災教育館與七星潭賞星廣場之間來回行駛，防災教育館位於曼波海洋生態休閒園區及酒廠之間，參與民眾可開車至防災教育館停車，再步行或搭乘接駁車前往會場，去程最早班於7點30分發車，回程最末班於12點從七星潭賞星廣場發車返回，每班坐滿即發車，建議多人共乘前往及多加利用接駁車，另外為了避免華西路車多壅塞，建議走華東路接海岸路前往，或自8點起可走美工路（酒廠）轉海岸路前往。

▲花蓮元旦升旗健走活動流程。

主辦單位提醒大家，活動當天請攜帶身分證或健保卡，如中獎須出示身分證件兌獎。另外，為了打造淨零永續花蓮，環保工作隨手做，活動現場飲用水採箱裝水方式提供，請參加民眾自備環保杯取用，只要出示環保杯即可至會場國旗領取處領取國旗一支，8點開始發放，數量有限送完為止。活動詳情請至花蓮觀光資訊網查詢（https://reurl.cc/QZ8e52）。

