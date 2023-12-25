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駕駛差10​秒腦袋開花！車停七星潭...設備桿傾倒砸毀車門

▲▼男子愛車遭車旁設備桿砸到車頂並毀損車門。（圖／民眾提供，下同）

▲男子愛車遭車旁設備桿砸到車頂並毀損車門。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

劉姓男子日前到花蓮七星潭遊玩，將自小客車停在停車格內，結果下車後不到10秒，車旁的設備桿突倒下正好砸到車，男子在臉書PO文並貼出照片引起網民議論：「燈桿鏽蝕成這樣也不及時處理，等出事才來檢討。」

▲▼男子愛車遭車旁設備桿砸到車頂並毀損車門。（圖／民眾提供，下同）

劉姓男子貼文表示，「24日去了一趟花蓮 ，來花蓮怎麼能不到七星潭，於是開到望海樓的遊客中心旁的停車場，剛好又挑選了一個最靠右邊的位置，打算看一下海休息片刻好開回台北，正當停了大約一小時到後面拿個東西，才剛開右後側門 ，人進去不到10秒鐘，突然一陣巨響 車身搖晃很大力，我以為停著都被撞太衰了吧！於是走出車外一看，我該說什麼⋯如果早一點倒下來，開花的應該是我的腦袋，直說平安夜差點不平安。」

▲▼男子愛車遭車旁設備桿砸到車頂並毀損車門。（圖／民眾提供，下同）

▲設備桿年久失修已銹蝕，加上強風吹襲傾倒。

此事貼在臉書後，網友紛紛留言，「花蓮風很大」、「這好扯，還好人沒事」。劉姓男子隨後也向警方報案釐清事故責任。

▲▼男子愛車遭車旁設備桿砸到車頂並毀損車門。（圖／民眾提供，下同）

▲設備桿上掛著「花蓮縣政府寬頻網路設備」。

對此，花蓮縣政府回應指出，初步了解網路寬頻設備屬縣府行政暨研考處，但設備桿的維護單位還要進一步確認，針對車主車損部分會協助賠償。

縣府也表示，近期東北季風較強，加上設備桿長期受海風吹襲腐蝕，已通知相關單位全面清查號誌燈桿等設備並進行維護。
 

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