全台最美縣道會更美！花蓮斥資2.4億災後復建　3路段再提升品質

▲去年受海葵及杜蘇芮颱風影響，花蓮縣193縣道沿線多處邊坡土石沖刷、坍塌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年受海葵及杜蘇芮颱風影響，花蓮縣193縣道24k+000~60k+750沿線多處邊坡土石沖刷、坍塌，縣長徐榛蔚心繫鄉親的交通安全，今日親自實地勘查193縣道30K+150和38K+150壽豐鄉路段，並責成相關單位儘快完成復建工程。

▲▼縣長徐榛蔚親自實地勘查193縣道壽豐鄉路段，責成相關單位儘快完成復建工程。

花蓮縣政府表示，本次邊坡所在區域大部分位於岩層崩滑中潛勢及高潛勢區，地質屬於凝灰岩碎屑及砂土層，為防止後續發生邊坡滑動和坍方等安全問題，縣府立即啟動邊坡復建工程，以提高用路人的安全性。

徐榛蔚指出，花蓮193縣道是全台最長的縣道，總長110.9公里，縣府陸續分段完成道路品質改善工程，花蓮縣壽豐鄉193縣道24k+000~60k+750路段之邊坡災害全部共30個災點，近2.4億經費，復建工程持續推進中。

徐榛蔚指出，接續將針對縣道193線（23K＋610～25K＋177、42K＋600～45K＋500及48K＋450～51K＋900）等3個路段進行道路品質提升工程，待台灣自來水公司自來水延管工程完成後，縣府將重新鋪設，給予鄉親安全永續的用路環境。