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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賀瓏道歉酸喊「2028支持民進黨」　陳俊翰感謝：大可不必勉強

記者呂晏慈／台北報導

中國媒體人王志安日前在網路節目《賀瓏夜夜秀》發言引發歧視身障者爭議，當時與王同台並大笑的主持人賀瓏昨（28）透過新一集節目致歉，表示未來將支持民進黨，遭質疑是「高級酸」。對此，遭歧視的民進黨不分區立委被提名人、律師陳俊翰今（29）表示，大可不必勉強2028年一定要投給民進黨，台灣民主自由可貴之處，就是每個人都可以自由選擇認同、支持的政黨，「沒有誰可以強迫誰」。

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，不分區立委候選人陳俊翰致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲陳俊翰回應賀瓏在新一集節目的談話。（資料照／記者李毓康攝）

陳俊翰今天發出聲明表示，針對此次王志安歧視身障者參政的風波，在喧擾近一周後，賀瓏終於願意在節目中出面致歉，雖然時間有些遲，但自己還是肯定他勇於出面負責的態度，「對於他表示節目團隊願意在之後特別錄製單元，邀請專家學者深入探討台灣障礙者及罕病患者所面臨的各種議題，我覺得這或許是在經歷此一令人遺憾的事件後，一個可以對於台灣社會產生正面啟發的收穫」。

陳俊翰直言，「我感到很欣慰的是，在此事件中台灣社會絕大多數都是站在譴責王志安惡意訕笑、模仿歧視身障者平等參政權的一方，但有些許遺憾的是，網路上仍然有少數人（包含王志安）試圖轉移焦點，將一個單純的是非價值判斷問題，導向政黨間的鬥爭，或民進黨政府刻意打壓言論自由和網路節目」。

陳俊翰指出，其實，這件事的本質再簡單不過，那就是：在今日的台灣社會，是否能夠容忍有人惡意的訕笑、模仿，歧視身心障礙者原本就應該受到保障平等參與政治的權利，這無關意識形態，更不分黨派顏色，而是一個普世人權價值的問題。

最後，陳俊翰表示，很感謝賀瓏和夜夜秀團隊對於自己和自己所提出的理念的認同和支持，不過，他們大可不必勉強自己在2028年一定要投給民進黨，台灣的民主自由可貴之處，就是每個人都可以自由選擇自己認同、支持的政黨，沒有誰可以強迫誰，所以他們不必違背自己的心意，當然如果賀瓏及製作團隊在經過4年的人生歷練後，發現準總統賴清德所領導的民進黨政府做得還不錯，而願意發自內心的支持，也非常歡迎。

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