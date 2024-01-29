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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃「個人」贊同單一召委制　周玉蔻：沒出息！

▲▼游錫堃聯訪 立法院 國會改革 院長選舉相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠力搶立院龍頭大位，在未有任一黨席次過半的狀況下，兩方皆希望能爭取擁有8席的民眾黨團支持。民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前拋出單一召委制的議題，引來部分綠營人士質疑將讓召委權力過大，不過，參選立法院長的民進黨立委游錫堃29日表示自己的個人身分贊同該項改革，讓之前才在節目上與他唇槍舌戰的資深媒體人周玉蔻在開炮嗆「沒出息」。

周玉蔻說，游錫堃國會改革和修憲傻傻搞不清楚，嗆他「沒出息！丟臉！」。

黃國昌日前表示，現行的雙召委制，從一開始就是為了弱化國會的監督能量，嗣後則淪為國民兩大黨權力分贓的安排，從來就不是為了良善國會制度，這個獨步全球、長期飽受學者批評的雙召委制，不僅導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化了委員會抗衡行政部門的能量，甚至出現兩位召委搶排法案而鬧雙胞的荒謬現象。如今，國會改革的號角已經重新響起，藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」的改革議題，明確表態。

對此，民進黨團總召柯建銘指出，實際上立法院不可能贏者全拿，讓兩大黨各擁一席召委對國會生態平衡最好，並批評黃國昌此時拋出這樣的議題，不外乎是因為召委是由委員會委員來選舉的，目的是「明助國民黨」，讓國民黨掌控所有的議事程序，讓國民黨拿到所有的召委，然後再藉此向國民黨叫板、分召委，「司馬昭之心，路人皆知」。

然而，游錫堃29日發出「敬致台灣民眾黨8位立委當選人先進的公開信」，先感謝安排今天下午2點半接受自己與蔡其昌的拜訪請益，接著稱他從政以來，以追求台灣成為「民主憲政的正常國家」為職志，民主政治就是議會政治，「加強國會改革」之理念與民眾黨立委們一致，對於民眾黨團提出承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度等4點主張，他謹以個人身分敬表贊同，引來各界討論。

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