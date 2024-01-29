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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國會聽證權、單一召委制　游錫堃首回應：個人身分敬表贊同

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲游錫堃（左一）今天上午出席民進黨團會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

獲得民進黨團推薦競選連任的立法院正副院長游錫堃、蔡其昌今（29）中午發布公開信，首度回應8位民眾黨立委日前所提建立國會聽證調查、單一召委制度等國會改革主張。游錫堃表示，「我謹以個人身分敬表贊同」，若順利連任立法院長，將依《立法院組織法》積極召開相關會議協商，合議促成「國會改革」目標的達成。

游錫堃今天中午發布「敬致台灣民眾黨8位立委當選人先進的公開信」，他表示，感謝安排今天下午2點半接受自己與蔡其昌的拜訪請益，由於當前社會對政治人士閉門會談頗有意見，為避免引起疑慮，他在登門之前，開誠布公採取公開信的方式，回應各位先進對國會改革的期待，敬請諒解。

游錫堃細數，他從政以來，以追求台灣成為「民主憲政的正常國家」為職志，民主政治就是議會政治，「加強國會改革」之理念與民眾黨立委們一致，對於民眾黨團提出承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度等4點主張，他謹以個人身分敬表贊同。

游錫堃允諾，若能獲各位先進支持順利連任立法院院長，將依《立法院組織法》第3條第2項「立法院院長應本公平中立原則，維持立法院秩序，處理議事」的規定，積極召開相關會議協商，合議促成「國會改革」目標的達成。

此外，對於民眾黨團提出「承諾定期公布『相關經費使用』，貫徹公開透明原則」的主張，游錫堃說明，現行除已依據行政院主計處中央公務機關會計月報規定，每月在網站上公告預算執行報表、會計報表、參考表等3項報表外，亦接受「立法院經費稽核委員會」對本院經臨各費之收支按月稽考，另外，屬於院長部分，他亦樂意依法公布，其他若還有未盡事宜之處，未來也可以召開相關黨團會議協商處理。

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