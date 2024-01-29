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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠拜訪民眾黨團　黃珊珊：樂見彼此放下黨派立場進行合作

▲▼韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長選舉即將登場，在三黨不過半的情況下，擁有8席立委的民眾黨團成為關鍵少數，日前拋出國會改革4主張後，29日藍綠立法院長候選人都前去拜訪。民眾黨不分區立委當選人黃珊珊說，樂見各黨派提出國會改革倡議，希望大家能在新國會共同努力。

國民黨不分區立委當選人韓國瑜挑戰立院龍頭大位，29日一早9點與副院長搭檔人選、立委江啟臣共同拜訪民眾黨團，而對手民進黨立委游錫堃則將於下午2點30分前往。

黃珊珊說，韓國瑜、江啟臣到民眾黨團拜訪，是非常健康且良性的互動，絕對沒有外界所形容的「私設刑堂」或是「密室協商交換」。兩邊針對國會改革的理念，討論怎麼樣讓台灣國會能更進步，讓國會民主能更符合國家、人民的期待。民進黨的正副院長候選人來民眾黨團拜訪，他們會一視同仁，以相同規格以禮相待。

黃珊珊重申，國會改革的號角已經響起，他們的4大方向包括建立「國會調查聽證制度」，完成《立法院職權行使法》修法；強化「人事同意權審查」，NCC主委陳耀祥7月底任期屆滿，人事同意權審查更形重要；強化立委利益迴避規範，立委對自身或家族企業有利害關係的事項，不該參與質詢、協商、法案審議和預算審查，杜絕國家預算流入私人口袋；立法院長應 承諾定期公開經費使用，落實公開透明的原則，不能再拿機密當藉口而逃避監督。

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