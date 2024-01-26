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心跳過慢或暫停　新式無導線心律調節器免開刀救命

▲安泰醫院為婦人裝設新式無導線心律調節器 。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

▲安泰醫院為婦人裝設新式無導線心律調節器 。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東81歲陳姓婦人患有高血壓、心臟病病史及長期洗腎，近日洗腎時護理人員監測到她心跳過慢，有時甚至每分鐘不到40下，並且有頭暈及全身無力的症狀，便建議陳女士就醫治療，經該醫院心臟內科林玟辰醫師診斷，並安排12導程心電圖檢查及24小時連續心電圖檢查，發現她心跳不但慢、甚至有長達3秒沒有心跳的狀況，在評估後向患者建議安裝心臟節律器，以維持心跳正常。

由於她是長期洗腎患者，左手有動靜脈廔管，且血管攝影發現右鎖骨下靜脈有明顯狹窄，因無合適的血管通路放置傳統節律器的導線，就建議裝置「新型無導線節律器」。

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目前該款節律器若自費裝置，費用高達40多萬元，為減輕患者及家屬負擔，林玟辰醫師協助申請健保事前審查，順利獲得全額健保給付裝置「無導線心臟節律器」，目前手術成功，術後患者也感覺症狀明顯改善。

▲安泰醫院為婦人裝設新式無導線心律調節器 。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

林醫師表示，心跳過慢或暫停時，會導致心輸出量不足，可能會有暈眩、心悸、昏厥等症狀，若經詳細檢查後，排除可矯正的問題(如其他內科問題或藥物所導致之心跳過慢)，且此心跳過慢伴隨明顯症狀(如頭暈、昏厥等)，就會建議病患裝置心臟節律器。

傳統心臟節律器包含電池及電極導線，導線經由靜脈放置在心臟內部，並在胸前鎖骨下方劃開約5公分的傷口將電池放置其內，除了要注意比較常見的併發症，如氣胸、傷口出血、血腫及感染問題，患者也會有異物感不舒服且活動受限制。

▲安泰醫院為婦人裝設新式無導線心律調節器 。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

▲安泰醫院為婦人裝設新式無導線心律調節器 。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

新型「無導線心臟節律器」，傷口位於鼠蹊部約1公分大小，經由導管放置於心臟內部，免開刀，傷口小復原快，術後的照護也輕鬆，且患者日常活動較不受限制，對病患來說是不錯的選擇。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，醫療觀念已經從「救命」轉化到讓「病患更舒適」的時代，引進新型的醫療器材，降低手術後的照護及復原時間，提升醫療品質是安泰醫院的服務宗旨之一，未來也會秉持信賴、滿意、關懷、希望的理念，為鄉親建構屏東健康園區。

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