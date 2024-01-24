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快訊／警政署發布縣市分局長、督察長人令　102人調陞

▲▼ 警政署外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 警政署24日晚間發布大規模中高階警官人事派令。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

警政署24日傍晚發布全國中高階警察人員升遷人事派令，共計102人，包含直轄市、專業局處科長督察長、督察、專員、港警副總隊長、及縣市警局分局長等中高階人事；警政署表示，因1月16日警界多人屆齡退休及陞職，本次大規模調動屬職務連動調整。

警政署表示，經警政署長黃明昭邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依職務循序歷練、單位衡平、職期地區調整等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整完整派令名單如下：

計102員，統一於113年1月29日周一辦理交接到任。

一、警政署科長及署屬機關第四序列主管
1、國道公路警察局督察長陳其鋒調任警政署交通組科長
2、新北市政府警察局督察徐章哲調任警政署交通組科長
3、桃園市政府警察局督察張益禎調任警政署保安組科長
4、高雄市政府警察局督察劉永昌調任警政署行政組科長
5、高雄市政府警察局督察施宇峰調任警政署保安組科長
6、航空警察局督察長蘇茂智調任航空警察局臺北分局分局長
7、高雄市政府警察局督察李政勳調任航空警察局督察長
8、高雄市政府警察局督察施秀宜調任國道公路警察局督察長

二、直轄市政府警察局第四序列督察、專員、港警總隊副總隊長
9、警政署行政組科長施宏毅調任新北市政府警察局督察
10、臺南市政府警察局督察蘇玉坪調任臺中市政府警察局督察
11、鐵路警察局督察長林建良陞任臺北市政府警察局督察
12、保安警察第七總隊督察長張文川陞任臺北市政府警察局督察
13、新竹市警察局督察長高德昌陞任新北市政府警察局督察
14、苗栗縣警察局主任秘書邱紹雄陞任新北市政府警察局督察
15、保安警察第三總隊督察長鄭有益陞任新北市政府警察局督察
16、保安警察第二總隊督察長楊贊鈞陞任桃園市政府警察局督察
17、雲林縣警察局主任秘書廖志明陞任臺南市政府警察局督察
18、基隆市警察局主任秘書蘇保安陞任臺南市政府警察局督察
19、臺東縣警察局督察長蔡耀順陞任高雄市政府警察局督察
20、屏東縣政府警察局主任秘書劉清俊陞任高雄市政府警察局督察
21、基隆港務警察總隊副總隊長林柏宏調任新北市政府警察局督察
22、臺中港務警察總隊副總隊長黃保勝調任高雄市政府警察局督察
23、高雄港務警察總隊副總隊長朱恩銳調任高雄市政府警察局督察
24、花蓮港務警察總隊副總隊長滕華濤調任新北市政府警察局第四序列專員
25、警政署後勤組科長黃琨竣調任基隆港務警察總隊副總隊長
26、新北市政府警察局永和分局副分局長林志賢陞任臺中港務警察總隊副總隊長
27、保安警察第二總隊第一大隊大隊長黃烱賓陞任高雄港務警察總隊副總隊長
28、保安警察第三總隊後勤科科長卓晃央陞任花蓮港務警察總隊副總隊長

三、第五序列主任秘書、督察長
29、雲林縣警察局督察長張文峰調任保安警察第七總隊督察長
30、苗栗縣警察局督察長王立德調任鐵路警察局督察長
31、花蓮縣警察局主任秘書王文生調任保安警察第三總隊督察長
32、彰化縣警察局督察長謝錫釗調任保安警察第二總隊督察長
33、澎湖縣政府警察局主任秘書呂芳逸調任雲林縣警察局主任秘書
34、嘉義市政府警察局主任秘書郝心誠調任屏東縣政府警察局主任秘書
35、基隆市警察局督察長陳啓明調任新竹縣政府警察局主任秘書
36、新竹縣政府警察局主任秘書林鼎鈞調任基隆市警察局督察長
37、澎湖縣政府警察局督察長黃國源調任雲林縣警察局督察長
38、花蓮縣警察局督察長林永勝調任苗栗縣警察局督察長
39、連江縣警察局督察長楊志傑調任彰化縣警察局督察長
40、連江縣警察局主任秘書李益杰調任嘉義市政府警察局主任秘書
41、新竹縣政府警察局竹北分局分局長林明鋒調任澎湖縣政府警察局督察長
42、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長江建忠調任花蓮縣警察局督察長
43、苗栗縣警察局苗栗分局分局長蘇旭茂調任苗栗縣警察局主任秘書
44、彰化縣警察局彰化分局分局長張明盛調任新竹市警察局督察長
45、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長余中義調任花蓮縣警察局主任秘書
46、嘉義市政府警察局第二分局分局長郭志豪調任連江縣警察局督察長
47、基隆市警察局第一分局分局長林文煜調任基隆市警察局主任秘書
48、新竹市警察局第二分局分局長林昆達調任澎湖縣政府警察局主任秘書
49、花蓮縣警察局花蓮分局分局長陳文彬調任連江縣警察局主任秘書
50、彰化縣警察局員林分局分局長葉文啟調任臺東縣警察局督察長
四、縣（市）政府警察局分局長
51、新竹市警察局第一分局分局長簡彥匡調任嘉義市政府警察局第二分局分局長
52、嘉義市政府警察局第一分局分局長林詔徹調任基隆市警察局第一分局分局長
53、屏東縣政府警察局東港分局分局長張世儒調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長
54、苗栗縣警察局通霄分局分局長陳至瑋調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長
55、苗栗縣警察局竹南分局分局長潘嘉旺調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長
56、彰化縣警察局和美分局分局長廖志明調任彰化縣警察局彰化分局分局長
57、宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長潘智強調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長
58、新竹縣政府警察局新湖分局分局長羅裕城調任新竹市警察局第一分局分局長
59、屏東縣政府警察局里港分局分局長何明祥調任嘉義市政府警察局第一分局分局長
60、新竹市警察局第三分局分局長林炎巨調任新竹市警察局第二分局分局長
61、彰化縣警察局溪湖分局分局長黃壬鍵調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長
62、彰化縣警察局北斗分局分局長吳詠傑調任彰化縣警察局員林分局分局長
63、基隆市警察局第三分局分局長楊宗昆調任基隆市警察局第二分局分局長
64、南投縣政府警察局草屯分局分局長洪政崴調任基隆市警察局第四分局分局長
65、雲林縣警察局北港分局分局長陳宏平調任臺東縣警察局臺東分局分局長
66、臺東縣警察局關山分局分局長林志弘調任屏東縣政府警察局東港分局分局長
67、花蓮縣警察局吉安分局分局長康健浚調任苗栗縣警察局通霄分局分局長
68、嘉義縣警察局水上分局分局長楊迪光調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長
69、澎湖縣政府警察局馬公分局分局長黃政龍調任新竹縣政府警察局新湖分局分局長
70、雲林縣警察局斗南分局分局長温基興調任屏東縣政府警察局里港分局分局長
71、雲林縣警察局臺西分局分局長黄世德調任彰化縣警察局北斗分局分局長
72、基隆市警察局第二分局分局長張澤銘調任雲林縣警察局北港分局分局長
73、雲林縣警察局西螺分局分局長曾冠螢調任嘉義縣警察局水上分局分局長
74、澎湖縣政府警察局望安分局分局長鍾國楨調任臺東縣警察局關山分局分局長
75、花蓮縣警察局新城分局分局長吳思翰調任花蓮縣警察局吉安分局分局長
76、南投縣政府警察局信義分局分局長戴志龍調任苗栗縣警察局竹南分局分局長
77、南投縣政府警察局竹山分局分局長洪再德調任彰化縣警察局和美分局分局長
78、嘉義縣警察局竹崎分局分局長閻百川調任雲林縣警察局西螺分局分局長
79、澎湖縣政府警察局白沙分局分局長呂文廷調任澎湖縣政府警察局馬公分局分局長
80、嘉義縣警察局中埔分局分局長張明忠調任雲林縣警察局斗南分局分局長
81、南投縣政府警察局中興分局分局長侯興龍調任新竹市警察局第三分局分局長
82、宜蘭縣政府警察局三星分局分局長蔡宏澤調任彰化縣警察局溪湖分局分局長
83、花蓮縣警察局鳳林分局分局長李宗儒調任雲林縣警察局臺西分局分局長
84、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長童寶賢調任基隆市警察局第三分局分局長
85、南投縣政府警察局集集分局分局長劉千祥調任南投縣政府警察局草屯分局分局長
86、臺東縣警察局成功分局分局長陳勇誌調任嘉義縣警察局竹崎分局分局長
87、金門縣警察局金城分局分局長方子欽調任嘉義縣警察局中埔分局分局長
88、金門縣警察局金湖分局分局長陳科宏調任南投縣政府警察局中興分局分局長
89、花蓮縣警察局玉里分局分局長林俊廷調任宜蘭縣政府警察局三星分局分局長
90、南投縣政府警察局仁愛分局分局長林文智調任南投縣政府警察局集集分局分局長
91、基隆市警察局交通警察隊副隊長吳誌權陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長
92、刑事警察局國際刑警科隊長蘇立琮陞任花蓮縣警察局新城分局分局長
93、臺南市政府警察局學甲分局保安民防組組長邱逸樵陞任南投縣政府警察局信義分局分局長
94、臺中市政府警察局霧峰分局偵查隊隊長許軒鳴陞任南投縣政府警察局竹山分局分局長
95、高雄市政府警察局婦幼警察隊行政組組長江世宏陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長
96、高雄市政府警察局捷運警察隊督察組組長張舒喻陞任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長
97、新北市政府警察局板橋分局偵查隊隊長陳盈元陞任金門縣警察局金城分局分局長
98、臺中市政府警察局第三分局偵查隊隊長楊志源陞任金門縣警察局金湖分局分局長
99、新北市政府警察局三重分局秘書室主任黃靖堯陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長
100、臺東縣警察局公共關係科科長龔士哲調任臺東縣警察局成功分局分局長
101、新北市政府警察局土城分局督察組組長邱錦堂陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長
102、臺北市政府警察局南港分局偵查隊隊長曾文勇陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長

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