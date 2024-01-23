遏止寒假危險駕車　屏縣警加強取締競速危駕+改裝車輛

▲屏縣警加強寒假競速危駕及改裝車取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

各級學校自1月下旬起已陸續放寒假，為避免青少年利用寒假深夜集結危險駕車，屏東縣政府警察局即日起針對危險駕車行為規劃重點勤務，增加執法強度，綿密勤務作為，以有效打擊不法，遏止違規，維護交通安全與治安環境。

縣警局於每週五、六規劃執行防制危險駕車勤務，並聯合監理單位及本縣環保局，執行「監、環、警聯合稽查勤務」，經統計112年10月至12月，取締擅自增、減、變更原有規格計37件，汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者計17件，以公共危險罪移送危險駕駛案計3件。

而本月1至15日取締擅自增減變更原有規格18件、汽車車身引擎底盤等重要設備不申請公路主管機關實施臨時檢驗 22件、危險駕駛3件。

縣警局長戴台捷呼籲，寒期執法不打烊，縣警局將賡續執行取締噪音及改裝車輛專案勤務，並針對易聚集危險駕車路段、時段，取締危險駕車等行為；另對曾涉危險駕車行為人及改裝汽機車業者進行訪談約制，以高強度、高密度之執行方式，嚇阻心存僥倖者改裝車輛及競速危駕，維護交通安全與環境安寧。