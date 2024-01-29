花蓮榮服處提前圍爐　市公所分享愛心年菜感謝戎馬一生

▲花蓮市公所席開十桌，宴請榮民長者、榮眷及榮欣志工等一起提前圍爐。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所日前在芳村海產席開十桌，邀請榮民長者、榮眷及榮欣志工等多人一起提前圍爐。市公所主任秘書翁美華代替正在治喪期間的魏嘉彥市長向榮民長者提前拜早年，並宣導社福政策，強調市公所愛花蓮實物銀行已經開辦兩年多，有民生物資需求的榮民長者或榮眷可以向實物銀行申請領取。



花蓮市為榮民長者提供圍爐活動已經辦理多年，讓長者可以在餐廳裡吃到熱騰騰的年菜。翁美華主秘偕同社勞課長蕭子蔚前往芳村餐廳，關切長者用餐的情形，並向處長蕭振嘉與榮欣志工們致意。

出席這場盛會的還包括財團法人榮民榮眷基金會專員姚妃宴，欣欣水泥企業股份有限公司董事長郭先琛、總經理吳孟宗，欣泰石油氣股份有限公司總經理侯榮芳，花蓮縣長青書畫協會理事長湯大凰、理事古華忠，花蓮榮譽國民之家主任張道初以及台東農場場長高國書。



翁美華主秘表示，榮民終身奉獻軍旅，戎馬一生，退伍後獨居者多，因此市公所持續辦理與榮民圍爐的業務，在農曆春節前夕邀請一起圍爐，希望能表達公部門對榮民關懷的心意；翁主秘也感謝蕭處長以及榮服處夥伴和榮欣志工們對轄區內榮民及榮眷的照顧，尤其對單身獨居的榮民、遺眷噓寒問暖有如家人般的關懷，更是令人感動。



除了向長者們拜早年之外，蕭子蔚課長也向大家宣導市公所的福利政策。他表示，市公所為協助有生活需求的民眾暫度難關，在前市長魏嘉賢任內開辦愛花蓮實物銀行，將善心人士或企業界所捐贈的愛心物資集中存放，到實物領取物資沒有戶籍限制，因此，在座的長者或是榮欣志工所服務的個案有生活物資需求者，都歡迎前往實物銀行申請領取。



蕭振嘉處長則感謝花蓮市公所長期與榮服處合作，共同來照顧年長單身獨居的榮民長者，也感謝榮民榮眷基金會以及退輔會投資事業機構提供榮服處相關的贊助。他表示，除了今天的餐會之外，對於行動不便的長者，榮服處也會特地購買年菜送至他們的家中，讓他們感受團圓的氛圍。