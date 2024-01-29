聚焦台灣　王毅與蘇利文討論美中敏感議題

▲中國外交部長王毅與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在泰國曼谷會談。（圖／中國外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間1月26日至27日在曼谷，同美國總統國家安全事務助理蘇利文舉行新一輪會晤。王毅強調，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。

中方報導稱，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識、妥善處理中美關系重要敏感問題進行了坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通。

白宮27日消息指出，雙方就全球和地區問題進行了「坦誠、實質性和建設性的討論」。雙方討論了兩岸問題，蘇利文強調維護台海和平穩定的重要性。

據中國外交部27日消息，王毅說，今年是中美建交45周年。雙方應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是突出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

王毅強調，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

中國外交部消息稱，雙方同意落實「舊金山願景」，包括兩國元首將保持經常性聯繫、推進中美各領域各層級交往、近期啟動中美禁毒合作工作組、今年春天舉行中美人工智慧政府間對話機制首次會議等一系列舉措。

美國白宮27日的消息稿也提到，蘇利文強調，雖然美中存在競爭，但兩國都需要防止競爭演變成衝突或對抗。雙方承諾維持這一戰略溝通管道，並將在兩國關鍵領域開展更多高層外交和磋商。