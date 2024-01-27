陸諾魯復館組長：與陸建交太平洋島國「諾魯不會是最後一個」





▲王旭光會見諾魯外長安格明。（圖／翻攝自日月譚天）

記者鄭思楠／綜合報導

中國和諾魯24日恢復外交關係。大陸央視的新媒體帳號「日月譚天」專訪了大陸外交部駐諾魯使館復館小組組長王旭光參贊。王旭光表示，是諾魯方面自主作出的主權決定，並向中方表達了復交意願。他還稱，與中國大陸建交的太平洋島國，「相信諾魯絕對不會是最後一個」。

王旭光說，由於中諾關係曾經歷過一些挫折和困難，因此中方對待復交非常嚴肅和認真，也是非常慎重的。中方多次向諾方表明，中方對發展中諾關係抱有期待，但也有耐心。中方希望諾方和中方一樣，慎重地對待復交這個重大決定。

對於有網友擔心諾魯會否像之前一樣再次「搖擺」，王旭光表示，在商談過程中，諾方多次強調，提出復交是基於對國際形勢和中諾關係的充分評估和考量，特別是看到了中國特色大國外交在對外交往過程中，為發展中國家帶來的真誠幫助和看得見的效果。用諾魯總統的話來說，這是著眼於歷史大勢作出的重大政治決定，是諾魯政府經過慎重考量作出的決定。也就意味著，這是一個鄭重的政治承諾，不會輕易改變。

報導稱，王旭光強調，中諾復交和台灣島內選舉並沒有什麼直接聯繫。諾魯政府相關人士告訴中方，諾方已經作出決定，承認一個中國原則、同中國復交。

王旭光表示，駐諾魯使館復館小組的首要任務是根據國內的要求，有序開展正式恢復中華人民共和國駐諾魯共和國大使館的各項籌備工作。在復館過程中，還要按照國內要求，推動中諾關係順利開局，加強雙邊往來、增進雙邊政治互信、促進雙方各領域務實合作等，這些工作都已經在進行中。

他也對中諾關係的未來充滿了希望，「不僅是因為感受到了雙方對於發展關係的誠意，也是因為兩國優勢互補決定了雙方是天然的合作夥伴。」

王旭光在專訪最後說，在此之前中國已同10個太平洋島國建立了外交關係，諾魯是第11個，「相信諾魯絕對不會是最後一個」。