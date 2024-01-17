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日經：「賴清德+川普」是中國真正惡夢　賴恐面臨北京更大施壓

▲▼川普、賴清德。（組圖／路透社）

▲分析人士認為，川普、賴清德同時執政，才是北京的最大惡夢。（組圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《日經新聞》引述各方分析人士16日說法報導，對於中國而言，真正的惡夢不是賴清德當選台灣總統，而是除此之外，前美國總統川普也再次入主白宮，因為「賴川同時執政」的前景充滿不可預測性，使其急忙重新思索戰略。與此同時，賴清德也可能面臨來自中國的更強硬回應。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）轄下亞洲社會政策研究所（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）說，「北京真正的惡夢不一定是看到賴清德贏得台灣總統，而或許是賴清德與川普返回白宮的組合。」北京認為2人「都是不可預測的，而且對於北京在世界上運用權力帶有敵意。」

她也指出，「賴清德對於想要如何處理兩岸關係做出了相當清醒的評估」，在就職前就表明將努力維持現狀，是重要、穩定且令人放心的訊號。不過，北京此刻反應溫和，可能是不希望讓台灣成為美國總統初選、甚至美國總統大選的焦點，這種溫和不會永遠持續下去，麻煩可能還在後頭。

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭配宣布勝選，向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）也表示，即使賴清德與前任者蔡英文採取的是相同行動，中國仍可能對他做出更強力的回應，「例如若我們有高層級國會議員訪台，或者如果在美國總統大選後，美國總統當選人與賴清德通話、正如我們之前看到蔡英文所做的一樣，我不認為中國的反應將是一樣的。中國將會升級（局勢）。」

CSIS亞洲專家車維德（Victor Cha）也坦言，考量到成本問題，他不認為川普第二屆政府有興趣與中國針對台灣問題進行地緣戰略競爭，「川普的外交政策很大程度上是由金錢決定。他的外交政策主要方針不是保護價值觀跟民主這些東西，或者盟友……而是真的跟錢有關。」

喬治華盛頓大學國際事務教授沙特（Robert Sutter）指出，台灣大選之前，北京幾乎每天都與拜登政府有所接觸，包括恢復雙邊軍事對話、派遣中共中聯部長劉建超訪問華府、兩國商務部長進行通話等，「這是一種妥協。在一年半的時間裡，他們（北京）的立場是堅持到美國改變對華政策。這是他們願意合作的一個訊息。」

但沙特警告，這不是因為習近平的外交政策目標改變，而是因為中國面臨相關限制，包括解放軍還沒準備好對抗美國與其盟友夥伴，以及「若被中國攻擊時，拜登對台灣伸出援手的非凡姿態」，「與冷戰時期任何一屆政府相比，這一屆政府更可能直接參與以軍事力量對抗中國的攻擊……習近平想要的東西與既存的東西完全不同。而這對美國來說非常有害。」

 
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