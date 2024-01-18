中菲舉行南海磋商機制會議　同意管控仁愛暗沙局勢

▲習近平（左）和小馬可仕（右）。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國外交部部長助理農融17日在上海與菲國外交部次長拉薩洛共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第八次會議。根據中方的訊息，雙方同意處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，即仁愛礁）局勢。

據中國外交部網站消息，中方還針對涉台問題向菲方提出嚴正交涉，要求菲方切實恪守一個中國原則，立即停止在涉台問題上的「錯誤言行」；菲方則重申堅持一個中國政策，將繼續予以切實落實。

此前，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）祝賀民進黨總統候選人賴清德當選台灣總統，這在台菲近年往來十分罕見，同時也引發了中方的不滿。

另外，中菲因仁愛暗沙主權議題，近來關係緊張升溫。中方訊息稱，雙方就南海形勢和各自關切的涉海問題「坦誠、深入地」交換了意見，雙方一致認為要不折不扣落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識，強調南海的和平穩定符合中菲共同利益，也是地區國家的共同目標。

雙方重申南海爭議不是雙邊關係的全部，認為保持溝通對話對維護海上和平穩定至關重要。

雙方同意進一步完善涉海溝通機制，繼續透過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛暗沙現地局勢，不斷推進海上務實合作，為中菲關係健康穩定發展創造良好條件。

中國外交部網站消息指出，中菲兩國外交、國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、海警等部門代表出席會議。