台北花市feat.品味南投青農市集　優質農特產品2／5起連賣108小時

▲「品味南投青農市集」將獨家搭配台北花市春節特賣會行銷南投縣農特產。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節腳步日近，應景切、盆花超強買氣可期，南投縣政府輔導青農建立「品味南投青農市集」品牌，今年獲台北花卉產銷公司邀請，獨家設置深受消費者喜愛的農特產品市集，將從2月5日至9日（除夕中午）在台北花市連續108小時不打烊展售，提供一站式消費體驗、滿足各項春節採買需求。

台北花卉產銷公司25日舉辦台北花市春節花卉推廣記者會及農特產品市集揭幕，南投副縣長王瑞德偕縣府農業處長蘇瑞祥，與農糧署果樹及花卉產業組長蘇登照、台北市產發局長陳俊安及台北花卉公司董事長李明聰，共同將茶、梅、咖啡等優質南投農特產放入具有吉祥象徵意義的花禮籃，宣示力挺國產花卉及農特產品的決心。

王瑞德指出，希望以南投農特產品帶給所有民眾健康與祝福、熱鬧迎接金龍年，並為「品味南投」青農市集宣傳，並竭誠歡迎各地民眾踴躍到南投走春，尤其不能錯過每年吸客超過500萬人次的南投燈會，並體驗南投特色東埔、北港溪及埔里溫泉。

台北花市為滿足龍年春節期間的花卉採購高峰需求，將分二階段延長營業時間：第一階段於1月26日起，將延長營業時間至下午3點，第二階段於2月5日起至2月9日除夕中午12點，連續108小時不打烊，全天候服務消費大眾。