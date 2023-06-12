疫後積極開拓農產國際市場　南投茶葉外銷對岸7825斤今裝櫃

▲南投縣於新冠疫情趨緩後積極開拓農產國際市場，7825台斤茶葉今天裝櫃。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

受到新冠疫情影響，過去2年全球茶葉需求與銷售驟減，南投縣茶農茶葉庫存增加；為協助銷售，縣政府與南投縣農會建立合作平台、積極開拓農產國際市場，近期隨疫情解封而再傳捷報，成功媒合外銷中國大陸計7825台斤。

縣長許淑華今天上午赴名間鄉茗山國際茶業有限公司，主持「南投縣各級農會茶業外銷裝櫃儀式」，立委馬文君、縣議員林儒暘、游顥、縣農會總幹事曾明瑞都出席觀禮。

曾明瑞指出，茶葉產業在全縣農特產品中扮演重要角色，並以其豐富文化和高品質而聞名於世，但茶葉市場在過去2年全球疫情嚴重需求和銷售，縣內許多茶農的倉庫都留有許多庫存茶葉，無法消化；有鑑於此，縣農會與縣府團隊共同努力，積極開展國外銷售工作，希望能擴大農特產品的市場規模並提高競爭力，目前已有顯著成果：除於去年協助茶農外銷茶葉計1萬1千台斤，這次再次成功媒合外銷7825台斤，共累計外銷近1萬9千台斤。

許淑華說，感謝曾明瑞協助縣府、共同打通國際銷售通路，不僅為全縣農民帶來經濟收益，也促進農業產業持續發展，同時為國際消費者提供健康和美味的選擇；此次外銷裝櫃只是疫後媒合銷售的第一步，7月份她將親自率團到中國大陸，希望能進一步打開對岸農產市場。

許淑華表示，未來縣府也將與縣農會採取各項更積極措施推動農特產品的國外銷售，包含消費市場的推廣與研究、舉辦及參加國際展覽與展售活動、農產品品質控制、認證及冷鏈物流的推動，以及農業品牌設立與行銷等，也會繼續支持農民和產銷班，拓展更多國外銷售渠道、開拓新興市場，推動南投縣農特產品的國際化發展。