新北三芝「田中央」希望市集　農村社區現採新鮮又健康

▲新北三芝「田中央」希望市集。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區著名旅遊景點淺水灣衝浪戲水、陽明山登山踏青外，更有水梯田、農再社區等農業休閒景觀，在三芝遊客中心旁小路進入，並步行5分鐘即可抵達「新北希望市集」，販售由共榮社區居民所產的蔬果及自製農產加工品，保證買到新鮮、健康的農特產品。

農業局表示，目前共榮社區「希望市集」營業時間為每週六、日的上午8點至下午5點，社區近年推廣梯田復育與友善耕作，從社區入口進入便可見到綠意盎然的田區，沿著田間小路即可抵達市集據點，市集展售農產品皆為社區農友親自種植與加工，包含新鮮蛋品、當季蔬菜等農產品，也有農村手作的醃製品及饅頭等加工產品。

▲來三芝出遊放鬆，可以到希望市集選購優質農產。

社區營造重要推手林義峰老師表示，辦理市集展售不僅協助農友銷售並推廣在地優質農產品外，對於社區凝聚更是功不可沒，社區居民平時會在此交流種植方法與談心，也會討論如何創造友善、健康市集，週末假日不妨來三芝走走，參觀知名景點的同時，也能順便拜訪我們共榮社區這個大家庭，感受農村熱情。

農業局長李玟表示，農業局與在地農會合作輔導農村社區再生，積極協助社區農友投入有機、友善契作，創造消費者、農友及環境三者健康，同時建立生產者與消費者相互信任的銷售通路，辦理「新北希望市集」計畫，打造屬於農友的農產健康品牌，並鼓勵消費者多選購在地農產，減少食物里程並促進綠色消費，創造大眾健康！

市集地點：新北市三芝區八連村14號（三芝區中山路三段「有機生態村希望市集」標示轉入後直行即可抵達）。

▲希望市集依季節不同有各式農產品及加工品。

▲希望市集內提供座位並販售咖啡、養身茶飲。

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