　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北三芝「田中央」希望市集　農村社區現採新鮮又健康

▲新北三芝「田中央」希望市集 農村社區在地現採新鮮又健康。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三芝「田中央」希望市集。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區著名旅遊景點淺水灣衝浪戲水、陽明山登山踏青外，更有水梯田、農再社區等農業休閒景觀，在三芝遊客中心旁小路進入，並步行5分鐘即可抵達「新北希望市集」，販售由共榮社區居民所產的蔬果及自製農產加工品，保證買到新鮮、健康的農特產品。

農業局表示，目前共榮社區「希望市集」營業時間為每週六、日的上午8點至下午5點，社區近年推廣梯田復育與友善耕作，從社區入口進入便可見到綠意盎然的田區，沿著田間小路即可抵達市集據點，市集展售農產品皆為社區農友親自種植與加工，包含新鮮蛋品、當季蔬菜等農產品，也有農村手作的醃製品及饅頭等加工產品。

▲新北三芝「田中央」希望市集 農村社區在地現採新鮮又健康。（圖／新北市農業局提供）

▲來三芝出遊放鬆，可以到希望市集選購優質農產。

社區營造重要推手林義峰老師表示，辦理市集展售不僅協助農友銷售並推廣在地優質農產品外，對於社區凝聚更是功不可沒，社區居民平時會在此交流種植方法與談心，也會討論如何創造友善、健康市集，週末假日不妨來三芝走走，參觀知名景點的同時，也能順便拜訪我們共榮社區這個大家庭，感受農村熱情。

農業局長李玟表示，農業局與在地農會合作輔導農村社區再生，積極協助社區農友投入有機、友善契作，創造消費者、農友及環境三者健康，同時建立生產者與消費者相互信任的銷售通路，辦理「新北希望市集」計畫，打造屬於農友的農產健康品牌，並鼓勵消費者多選購在地農產，減少食物里程並促進綠色消費，創造大眾健康！

市集地點：新北市三芝區八連村14號（三芝區中山路三段「有機生態村希望市集」標示轉入後直行即可抵達）。

▲新北三芝「田中央」希望市集 農村社區在地現採新鮮又健康。（圖／新北市農業局提供）

▲希望市集依季節不同有各式農產品及加工品。

▲新北三芝「田中央」希望市集 農村社區在地現採新鮮又健康。（圖／新北市農業局提供）

▲希望市集內提供座位並販售咖啡、養身茶飲。

【更多新聞】

快訊／基隆婦產科群聚4新生兒確診　急送外縣市醫院治療

快訊／基隆也不再公布足跡　林右昌：除非有特殊情形

快訊／基隆+337增36足跡　長榮桂冠、3市場、廟口攤位入列

中央研議居隔縮短「3+4」　林右昌：要有好配套否則一樣塞車

驚悚畫面曝！男進-20度冷凍庫維修　遭升降機撞昏卡輸送帶慘死

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
IG帳號被盜了卻不知道　專家曝：2徵兆個資恐已外洩
80萬YouTuber成員過世　享年32歲！韓網震驚
女生看片下體濕濕的　醫揭「神秘液體」真相：還有2好處
雷雨來襲「2波水彈」大降溫10度！　一張圖看變天時程
威力彩「4.75億」獎落埔里！店家5度開出頭獎　直呼：不敢相
華視再出包！　國際橋牌社導演抓「道歉聲明」錯字
基隆婦產科群聚4新生兒確診　急送外縣市醫院治療
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北三芝「田中央」希望市集　農村社區現採新鮮又健康

金門晚間「再新增7例」！單日確診數創紀錄　26日起實施居隔3+4

中華跆拳選手備戰巴黎奧運　台中名店串聯加油打氣

客家大院「台灣桐花王」超壯觀　逾500名攝影師攜美模搶鏡

扶輪人持續守護偏鄉醫療　觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌

台南市「居家照護」全面啟動　37區同步成立區級居家照護服務中心

桃園13區所第一家！　觀音區公所安家實物銀行開幕

台南白河關嶺里民宅傳火警　消防人員全力搶救

防疫情燒進校園　民進黨彰化職選舉更改投開票所　

攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香問：可以買嗎？

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

新北三芝「田中央」希望市集　農村社區現採新鮮又健康

金門晚間「再新增7例」！單日確診數創紀錄　26日起實施居隔3+4

中華跆拳選手備戰巴黎奧運　台中名店串聯加油打氣

客家大院「台灣桐花王」超壯觀　逾500名攝影師攜美模搶鏡

扶輪人持續守護偏鄉醫療　觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌

台南市「居家照護」全面啟動　37區同步成立區級居家照護服務中心

桃園13區所第一家！　觀音區公所安家實物銀行開幕

台南白河關嶺里民宅傳火警　消防人員全力搶救

防疫情燒進校園　民進黨彰化職選舉更改投開票所　

攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香問：可以買嗎？

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

台中后里幼兒園一班8童確診

中區疫情指揮官打臉沈政男

重機騎士撞休旅車　全身多處骨折

立委魯明哲助理確診　議員打三劑也中

雲林＋42足跡曝　朝天宮繞境在列

畢業即就業　日本新堀藝術學院來台設分校

台中全航客運女駕駛撞僑泰中學2生

林智堅提案取消足跡公布、開放接觸者系統權限

台灣桐花王超壯觀　逾500攝影搶拍

南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金

台南4月份維持現行防疫措施

台南白河關嶺里民宅傳火警

更多熱門

相關新聞

快訊／新北給「篩檢者」一封信內容曝　PCR判讀+通知要1至2天

快訊／新北給「篩檢者」一封信內容曝　PCR判讀+通知要1至2天

本土確診激增，新北市政府今（25）製給「篩檢者」的一封信，提醒市民，若有收到PCR檢結果為陽性的通知，請不要恐慌，中央疾病管制署會將結果通知本市衛生局，避免誤造成困擾，此過程約需1至2天，如身體有健康問題，可電洽衛生所或10大責任醫院。

快訊／新北單日新增1861例　居家照護破6千人

快訊／新北單日新增1861例　居家照護破6千人

LIVE／雙北齊轟居隔「3+4」　侯友宜最新說明

LIVE／雙北齊轟居隔「3+4」　侯友宜最新說明

撞擊畫面曝！淡水公車衝上人行道　民眾慘被撞傷

撞擊畫面曝！淡水公車衝上人行道　民眾慘被撞傷

即／淡水公車衝上人行道！男等車遭撞傷送醫救治

即／淡水公車衝上人行道！男等車遭撞傷送醫救治

關鍵字：

新北三芝希望市集農特產

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！PO度假照被轟

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

今本土增5108例！新北市1861例最多

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面