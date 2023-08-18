用玫瑰表達心意！台北花市曝秘訣　參考「星座＋朵數含義」快速挑花

▲七夕情人節即將到來，台北花卉公司提供挑選花色的方法，給民眾參考。（圖／台北花卉公司提供）

記者袁茵／台北報導

七夕情人節即將於8月22日到來，是否準備好花束要送給情人了呢？送花時最令人煩惱的，莫過於要選什麼花色，台北市花卉公司提供「各種星座建議色系」給民眾作為花色參考，方便大眾輕鬆挑選到合適的顏色，且除了內湖花市之外，台北花卉公司也與多家賣場通路合作，歡迎民眾在情人節用甜蜜的花卉表達心意。

象徵愛情的玫瑰，一直是情人節送花的首選，但民眾送花時最煩惱的，莫過於要選什麼顏色。台北花卉公司透露，其實可以參考星座的屬性，再搭配朵數含義，就能快速挑選要贈送的樣式。

而台北花市也提供各種星座建議的色系作為參考，例如活力充沛的火象星座（牡羊座、獅子座、射手座），可選擇鮮豔熱情的紅玫瑰；細膩敏感的水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座），則適合浪漫溫柔的粉玫瑰；沉穩踏實的土象星座（金牛 座、處女座、摩羯座）推薦淡雅清新的香檳玫瑰；理性多變的風象星座（水瓶座、雙子座、 天秤座）就用白玫瑰襯托獨特氣質。

另外，玫瑰花不同朵數也各具有甜蜜意涵，台北花卉公司提及，如果民眾不知道怎麼開口傳達，可參考朵數代表含意， 將心中的話完全傳遞給對方，例如1朵代表「你是唯一」，11朵是「一心一意」，22朵是「成雙成對」、57朵是「吾愛吾妻」、99朵則是「天長地久」。

而挑選玫瑰時也是有小技巧需要注意，台北花市建議，挑選時以花瓣鮮豔無損傷，葉片呈現翠綠狀態為佳，也可依照使用需求，如果選擇較含苞的玫瑰，可以讓花朵慢慢綻放，且觀賞期長一些；但如果是要贈情人的花束或拍照用花，建議選擇開一點的玫瑰，比較漂亮大氣。

最後，台北花市也提醒，除了玫瑰外還有美麗的百合、洋桔梗等花卉可選擇，而且現在除了在內湖花市、花店買的到花外，在南港CITY LINK的「城市花廊」及北部地區部分全聯、家樂福、好市多等相關賣場通路，也都可以買到玫瑰及各式花卉，在情人節前就用甜蜜的花卉來表達心意吧！