冷高壓遞補！周末北東濕冷　下周回暖「留意再變天時間」

▲寒流減弱，冷高壓遞補南下，北東有局部雨，感受仍冷。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

周末（27至28日）寒流減弱，不過冷高壓遞補南下，雖強度相對沒那麼強，不過仍有寒意，北部、東部有局部雨，低溫探11度。下周冷空氣暫歇，各地氣溫逐日回升，下周好天氣至少維持到下周六，須留意日夜溫差大，下個周日是否再有一波天氣變化待後續觀察。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，周末這兩天雖本波寒流已減弱了，不過由於北方仍有強度相對沒那麼強的冷高壓遞補南下，台灣附近東北風將會再有些增強的趨勢外，也將有華南雲系通過，因此預測北部及東部持續為陰沉天氣，並有局部短暫雨，要到周日華南雲系逐漸減少，降雨就會減緩了。而中南部影響偏小，以多雲或晴天氣為主。

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林孝儒指出，周末整體氣溫來說，北部及東北部約11到16度，全天仍有點寒意，而中南部及花東地區約14到24度，白天相對舒適，但早晚偏冷，甚至西部沿海空曠或近山平地仍不排除受輻射冷卻影響，有10到13度低溫出現機會，這兩天還是需要留意低溫變化，另周末東北風將挾帶境外汙染物南下，預測北部及西半部的空品將有轉差的趨勢。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周天氣型態，林孝儒說明，由於北方系統勢力減弱偏北活動，台灣附近大概從下周一開始轉為高壓迴流的偏東至南風影響，且環境水氣都不太多，各地天氣相對較穩定，普遍為晴時多雲，僅迎風面的東部偶有些地形降雨機會，但影響都不多。

林孝儒指出，下周各地氣溫逐日回升，高溫普遍都可以回到20到25度左右，不過由於天氣相對晴朗，各地仍要留意夜晚清晨受輻射冷卻影響，仍有局部14到17度的低溫，日夜溫差將會有些加大，並西部開始要留意晨間霧影響行車能見度。

相對穩定天氣將至少維持至下周五、六，林孝儒表示，下周日是否再有一波天氣變化，後續可慢慢觀察，可先把握下周好天氣，迎接農曆新年前先做好除舊布新準備。