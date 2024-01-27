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大幅回暖再等2天！明晨低溫下探10度　春節前又有一波降溫

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周末北東濕冷，下周一後將明顯回暖，不過春節前又有一波降溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

東北風影響，加上華南水氣通過，周末（27至28日）北東濕冷，周日明晨低溫下探10度，今入夜到明天3000公尺以上高山有飄雪機會，下周一後各地溫度明顯回升，將回暖到下周五，春節前或春節前期會有一波轉冷。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天台灣受到偏冷東北風影響，各地清晨偏涼，今白天有一波華南水氣通過，北台灣雲量偏多、會下小雨，迎風面地區持續有降雨；周末華南水氣較多，下周一過後，各地溫度明顯回升，環境逐漸轉乾。

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中高層華南水氣今天上午正逐漸通過台灣北部，新竹或苗栗以北、宜蘭雲量多，可能有飄雨，中南部雲量少，今晨也有輻射冷卻發生，台灣各地普遍11到13度，整體較冷，最冷分布在中南部近山區或空曠地區，最低溫出現在台南後壁9.3度。

曾昭誠表示，明天清晨溫度跟今天類似，低溫區域跟今天相比範圍稍微縮小，最低溫會再往上升，低溫預測出現在竹苗丘陵或中南部近山區；高壓處於中國沿海，向台灣輸送乾冷東北風下來，周末兩天溫度偏低，明晚到下周一白天高壓出海，為台灣帶來偏東風，溫度慢慢回升，下周二晚上風向偏東到東南風，溫度回升，跟這周相比，下周一過後，台灣溫度回升趨勢更明顯。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼今晨低溫以及未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

未來一周溫度趨勢，曾昭誠說明，周末兩天尤其北台灣溫度相對較低，白天15度上下，明天清晨各地低溫10度到15度，空曠地區會更低，周末南北溫差大，中南部白天可見太陽溫度接近20度，北部15度，另中南部日夜溫差也相對大，周末白天中南部22到25度，清晨10度到15度，日夜溫差接近8到9度；下周白天溫度上升，夜晚清晨低溫雖有回升，但日夜溫差接近10度左右。

下周溫度一路往上回升，曾昭誠表示，下周一開始，台灣附近偏東風，逐漸再轉偏東南風，各地溫度回升明顯，北部回升到20度，且溫度從下周一開始到下周五一路上升，南部周末兩天溫度20度，中南部接近25度，下周五溫度會回到25度以上，更晚可能到25到28度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周降雨分布，曾昭誠表示，今天降雨以北台灣為主，花東、宜蘭也可能有降雨，今天北部天氣雲量偏多，有飄雨狀況，明天周日中層雲系偏多，北部雲量偏多，北部山區和迎風面可能有點雨，下周一到下周五環境轉乾，偏東到東南風，降雨區偏東半部、基隆北海岸、恆春半島，西半部下周開始比周末雨量少很多。

周末還有一波降雪機會，曾昭誠指出，周末高山溫度比較低，3000公尺以上低於0度，又有華南水氣通過，若在溫度、水氣配合，今天入夜到明天這段時間3000公尺以上山區有機會降雪，但這次降雪比較零星，並比較不會有大範圍降雪。

曾昭誠也表示，下周一起回暖到下周五，長期預報來看，春節前或春節前期會有一波轉冷，但因為距離時間比較久遠，溫度預報還會有偏差，春節前會有一波轉冷情況。

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