這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

▲2016年霸王級寒流和2024年1月寒流最低溫、體感溫度比較。（圖／取自賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

寒流雖逐漸減弱，但北部、東北部依舊寒冷，氣象專家指出，這波寒流真的非常冷，兩波寒流最大的不同，2016年霸王級寒流結束後溫度回升很快，連續最低溫15度或以下時數81小時，但今年這波寒流回溫慢，連續最低溫15度或以下的時數共96小時，超過2016霸王級寒流。

寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區早晚亦寒冷，氣象署今晨仍對11縣市發布低溫特報，氣象署表示，今(27日)晨至上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

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台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書指出，這波寒流真的非常冷，但今天單純從資料和計算的體感溫度，來比較2016年1月23日到1月26日寒流事件及2024年1月22日到1月25日寒流事件，2024最低溫連續10度或以下共32小時，體感溫度連續10度或以下共40小時；2016最低溫連續10度或10度以下共62小時，體感溫度連續10度或以下共68小時。

賈新興指出，這兩波寒流最大的不同，2016年的寒流於結束後溫度回升得很快，最低溫從10度就拉到15度以上，連續最低溫15度或以下的時數共81小時，但今年這波寒流在1月25日最低溫都還在11到12度左右，連續最低溫15度或以下的時數共96小時。