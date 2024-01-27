春節省道25處地雷　蘇花1路段試辦「高乘載車輛通行大車優先道」

▲春節省道有25處易塞路段，蘇花路廊崇德段將試辦高乘載車輛通行大客車優先道。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，預估將有不少返鄉、旅遊、短程參拜及走春車潮，公路局公布春節疏運全攻略，包括25處省道易壅塞路段時段，以及省道管制疏運措施，其中台9線蘇花路廊崇德路段春節試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」。

春節有7天連假，公路局自2月7日下午至2月14日止，將執行春節連續假期交通疏運計畫。公路局表示，春節期間預估有25處易塞路段時段，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，其中台9線蘇花改南下初一和初二最塞，北上初三到初五最塞。

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公路局表示，除預判主要省道尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛。

▲春節省道疏運全攻略，公路局公布主要路段易塞區間。（圖／公路局）

此外，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；崇德路段春節試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道，蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩。

南迴公路尖峰時段將實施車道漸變管制措施，紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於2月12到14日(初三~初五)封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

▲台9線蘇花路廊崇德路段春節試辦高乘載車輛行駛大客車優先道。（圖／公路局）

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局春節期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。另持北宜、北花國道客運票證至東部購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，花東地區也推「在地有腳」租賃優惠措施。

公路局表示，春節連假期間東西部國道客運總計提供5.3萬班次及178萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至1月26日東西部國道客運總計售出5萬9626張，佔可售張數14.3%，其中西部國道客運售出5萬4970張，佔可售張數16.5%，東部國道客運售出4656張，佔可售張數5.6%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂。

▼春節重點路段交通疏導措施。（圖／公路局）

