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祝賀新春　大觀音亭暨祀典興濟宮辦大師揮毫贈春聯

▲大觀音亭暨祀典興濟宮27日下午在廟埕舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，索取民眾相當踴躍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大觀音亭暨祀典興濟宮27日下午在廟埕舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，索取民眾相當踴躍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大觀音亭暨祀典興濟宮27日下午2時30分，在廟埕舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，邀請退休校長翁資雄、洪麗里、莊崑謨，和鍾肇明等四位書法大師現場書寫，索取民眾相當踴躍。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮27日下午在廟埕舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，索取民眾相當踴躍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「大師揮毫贈春聯」活動邁入第4年，4位大師們在書法界享譽盛名，能獲得大師親手書寫春聯，1年1次，信眾把握機會前往索取。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮27日下午在廟埕舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，索取民眾相當踴躍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

亭宮董事長吳福春表示，雖然市面販售春聯相當普遍，但屬於機器印製，相當制式化，大師現場揮毫就是不一樣，展現自己特色風格，也可讓民眾一睹書法大家的風範。

府城觀興文化藝術基金會長侯明福指出，大師現場的春聯作品除了有書法文字，也有字畫，相當具有藝術性，張貼在家門口，顯得與眾不同的氣質，更添雅緻。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮27日下午在廟埕舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，索取民眾相當踴躍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年甲辰龍年，「龍行天下」、「生意興龍」、「龍騰祥瑞」都是民眾非常喜歡的吉祥話。書寫5、60年之久的洪麗里退休校長表示，以往書寫春聯都會配合生肖，書寫生肖圖騰的春聯，但龍年則避免畫龍，因為依照民俗，龍代表至高無上的帝王，一般老百姓没有這麽高的「格」，所以龍的圖形不適合在一般家庭張貼或吊掛。但時代演進至今，也有一些人不相信以上說法，隨人意願都可。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮27日下午在廟埕舉辦「大師揮毫贈春聯」活動，索取民眾相當踴躍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

亭宮期望以更有溫度的大師揮毫寫春聯，配合節慶發揚中華文字之優美，祝願民眾家中墨香飄揚，迎接祥龍獻瑞新年好運來。

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