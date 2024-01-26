龍年賀新春　台電台南區處喜贈春聯好運龍總來

▲台電台南區處26日上午於服務中心營業廳舉辦喜贈春聯活動，民眾踴躍參與，現場充滿濃厚年節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台電台南區處26日上午於服務中心舉辦喜贈春聯活動，民眾踴躍參與，現場充滿濃厚年節氣氛，本次邀請台南知名書法家楊玉秀、吳文凱、林育賢、林忠佐、李慶志、許淑芬、張峻榮及黃維民等8位大師，現場揮灑筆墨同樂，共計送出超過百幅春聯，民眾拿到名家手寫春聯相當開心，直呼迫不及待想回家布置張貼！

台電台南區處處長黃明舜表示，透過每年春節前夕贈送名家揮毫作品，不僅發揚中華文化書法藝術之美，還能增加與民眾互動的機會，相當開心！再兩周就是華人最重視的農曆春節，贈送春聯不僅代表台電重視傳統文化藝術，更表達祝福的心意。經過名家寫意揮灑，一紙筆墨搖身一變就成為祝賀民眾新春快樂的最佳賀禮。

台南區處舉辦贈送春聯活動已10年有餘，已經成為民眾引頸期盼、甚至自行提前詢問舉辦時間的重要活動。26日到服務中心臨櫃辦理業務的用戶，偶遇此活動感到非常驚喜，紛紛加入登記行列。民眾可預先選擇喜愛的對聯，再請老師現場揮毫，現場熱鬧非凡。台南區處也請老師現場寫下「夜間用電巧移轉、節省電費真有感」、「台灣電力利台灣、府城億載照金城」，兩幅對聯，不僅傳達台電新政策對節電的成效，也同步慶賀台南建城滿四百年。台南區處今後將繼續秉持一貫初心，持續為大台南點上明亮的燈火。

黃明舜處長在服務中心也不忘溫馨提醒現場用戶，若有相關業務卻不便臨櫃辦理時，歡迎民眾多加使用台灣電力APP，可繳交電費、停電報修、查閱用電資訊等，趕緊使用手機下載並綁定電號，立刻享受方便又即時的服務。