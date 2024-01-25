▲台東市公所舉辦「2024甲辰迎春名家揮毫贈春聯」開幕式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東市公所，25日在台東市公所1樓藝文中庭舉辦「2024祥龍騰飛～甲辰迎春名家揮毫贈春聯活動」開幕式，多位名書法家親臨現場揮毫，為市民客製化專屬春聯，市長陳銘風親自書寫「龍」字，祝福大家新的一年祥龍騰飛。

到場參與名家揮毫的書法大師，包括：都蘭山畫院院長林永發院長、陳國定書法篆刻工作室負責人陳國定老師、台東縣書畫教育學會胡家華理事長等多位書法家，以各名家所擅長的行、楷、草、隸等生動的書寫筆法，為市民客製化專屬春聯。

活動開場由台東市水精靈舞蹈團小朋友帶來祥龍迎春賀新年舞蹈表演，小朋友們天真可愛又帶有高難度的專業演出，讓現場觀眾驚呼連連，也帶來活潑的新年氣象。

市長陳銘風致詞時表示，書法是中華文化的精髓，新春時節家家戶戶都會貼上應景春聯，象徵迎春、納福、接財神的好兆頭，市公所舉辦書紅贈春聯的活動傳承中華文化，喜慶迎接福龍年，希望民眾都能感受新年歡樂的氣氛。

都蘭山畫院院長林永發表示，書寫春聯是非常好的傳統文化，又能延續文化凝聚家族；台東縣書畫教育學會胡家華理事長說到，大家都非常開心能參與這樣的公益活動，這2天歡迎民眾提出各自需求，讓老師好好發揮，寫出有溫度的春聯。

現場每位老師桌前都大排長龍，有的民眾喜歡老師畫上可愛的圖樣，有的民眾欣賞老師生動有力的筆觸，還有民眾帶來自己家人的名字，希望寫一副獨一無二的春聯，大家都很開心拿到自己喜歡的春聯，表示要趕快回家和家人一起貼上，提前感受濃濃年味。

贈春聯活動26日還有一天，歡迎市民踴躍至現場索取。