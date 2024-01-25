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霸王寒流襲　竹山秀傳醫院邀書法老師揮毫贈春聯、推健康年菜祛寒

▲竹秀醫院邀請社區書法老師揮毫送春聯。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹秀醫院邀請社區書法老師揮毫送春聯、表揚量血壓冠軍爺奶、指導健康年菜作法。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節即將到來，竹山秀傳醫院比照往年邀請在地書法老師揮毫贈送春聯，並展示使用南投在地食材製作的健康年菜，提醒民眾營養均衡的重要。

竹山秀傳醫院「新春揮毫暨量測滿百春節公益活動」於23日舉辦，正好遇上低溫10度的「霸王級」寒流，竹山延正社區的樂鈴鼓隊仍帶來精彩熱情的戰鼓表演；今年新春揮毫活動同樣邀請林益滄、鄒權坤、葉力行、張瑞坤、葉景文、莊一琳等6位在地書法名家揮毫寫春聯，並提供看診民眾免費兌換，除了緩和看診的情緒，也增添新春喜洋洋的氛圍，院長莊碧焜還化身財神爺，與曾俊凱、沈德群、蔡味娟等3位副院長一起分送300個小發糕和過年喜糖給現場民眾。

▲竹秀醫院邀請社區書法老師揮毫送春聯。（圖／竹山秀傳醫院提供）

活動現場也表揚各社區據點量測血壓超過100次以上的長者：根據竹秀遠距照護中心2023年統計平時量測血壓的資料，竹山鎮富州里的沈姓阿嬤（296次）和山崇里的詹姓阿嬤（273次）、鹿谷鄉清水村的劉姓阿公（261次）分別是量測的前三名，竹山鎮富州社區和鹿谷清水社區合計最多人達標，院方希望藉此鼓勵更多阿公阿嬤維持規律運動、養成平時量血壓、重視自身健康的習慣。

▲竹秀醫院邀請社區書法老師揮毫送春聯。（圖／竹山秀傳醫院提供）

另在眾人關心的過年過節飲食話題方面，院方指出，今年營養課特別推出6道「健康年菜」：有鱸魚開屏、筍乾封肉、生菜香鬆山藥、刈菜雞湯、鮮蝦時蔬、蘿蔔糕，運用包括竹山地瓜、筍子、名間紫山藥、白山藥等在地食材製作的高齡友善年菜，烹調方式掌握清蒸、少油少鹽、及適度攝取優質蛋白質、蔬菜、堅果等均衡飲食，讓民眾在家可以簡單做、健康好過年。

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